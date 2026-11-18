Pune Fake IAS Officer Scam: पुण्यात IAS अधिकारी असल्याचे भासवून एका 21 वर्षीय तरुणाने गृहनिर्माण सोसायटीतील नागरिकांची तब्बल 35 लाख रुपयांची फसवणूक केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. हितेश प्रमोद कुलकर्णी असे अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव आहे. त्याने तब्बल 11 महिने सोसायटीतील रहिवाशांचा विश्वास संपादन करून हा आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचा आरोप आहे. बाणेर पोलिसांनी त्याला अटक केली असून पुढील तपास सुरू आहे..IAS अधिकारी असल्याचा बनावकुलकर्णी हा बालेवाडी हाय स्ट्रीटजवळील एका सोसायटीत राहत होता. त्याने आपण IAS अधिकारी असल्याचे सांगून रहिवाशांचा विश्वास संपादन केला. त्यासाठी त्याने सत्कार समारंभातील छायाचित्रे आणि वृत्तपत्रांतील बातम्यांचाही वापर केला. त्याच्या या दाव्यांवर विश्वास ठेवून सोसायटीतील नागरिकांनी त्याची अध्यक्षपदी नियुक्ती केली..Cyber Fraud: शेअर ट्रेडिंगच्या बहाण्याने २१ लाखांची फसवणूक ;सायबर चोरट्यांनी दाखविले ३०० टक्के परताव्याचे आमिष.मात्र, पोलिसांच्या तपासानुसार, कुलकर्णीने कधीही IAS परीक्षा उत्तीर्ण केलेली नाही. तो केवळ बारावी उत्तीर्ण आहे. 2025 मध्ये तो चिखली येथे राहत असताना त्याने कुटुंबीय आणि शेजाऱ्यांनाही आपण IAS झाल्याचे सांगितले होते. त्याच्या वडिलांनीही त्याची IAS अधिकारी म्हणून ओळख करून दिली होती..बनावट सह्यांनी सोसायटीच्या पैशांवर डल्लासोसायटीने जमा केलेले एकरकमी देखभाल शुल्क म्हणून 37 लाख रुपये पिंपळे सौदागर येथील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेत मुदत ठेवीच्या स्वरूपात ठेवले होते. या ठेवीवर कुलकर्णीने 10 लाख रुपयांचे कर्ज घेतले आणि ही रक्कम सोसायटीच्या पौड फाटा शाखेतील बचत खात्यात वळवली.त्यानंतर त्याने चेकद्वारे 5 लाख रुपये काढले, तर उर्वरित 5 लाख रुपये स्वतःच्या खात्यात हस्तांतरित केले. पुढे सोसायटीचे सचिव आणि खजिनदार यांच्या बनावट सह्या करून मुदत ठेव मुदतीपूर्वी बंद करण्यासाठी अर्जही सादर केला..Nagpur Loan Fraud: कर्जाचे आमिष दाखवून ; ५४ लाखांच्या फसवणुकीत; तिघांना शिक्षा.कर्जाची रक्कम वजा केल्यानंतर बँकेने उर्वरित 27 लाख रुपये सोसायटीच्या खात्यात जमा केले. मात्र, कुलकर्णीने ही रक्कम आणि खात्यात आधीपासून असलेले 3 लाख रुपये स्वतःच्या खात्यात वळवले. तसेच, बनावट ना-हरकत प्रमाणपत्रे तयार करून नागरिकांकडूनही पैसे घेतल्याचा आरोप आहे..MHADA फ्लॅटच्या नावाखालीही फसवणूकसोसायटीतील आर्थिक गैरव्यवहारासोबतच कुलकर्णीने नातेवाईक आणि परिचितांनाही फ्लॅट मिळवून देण्याचे आमिष दाखवले. MHADAचे पाच ते सहा फ्लॅट उपलब्ध असल्याचे सांगून बिल्डरच्या माध्यमातून त्यांचे वाटप करून देण्याचे आश्वासन त्याने दिले..Investment Fraud: वीस दिवसांत पैसे दुप्पट करण्याचे आमिष ;गोव्यातील कॅसिनोमध्ये गुंतवणुकीच्या नावाखाली फसवणूक.फ्लॅटच्या वाटपासाठी त्याने बिल्डरच्या कर्मचाऱ्याच्या नावाने बनावट ई-मेल आयडी तयार केला. तसेच, ChatGPTच्या मदतीने तयार केलेली बनावट वाटपपत्रे संबंधितांना पाठवली. या फ्लॅटसाठी काही नागरिकांनी सोसायटीच्या खात्यात पैसेही जमा केले.मात्र, प्रत्यक्षात फ्लॅटचे वाटप न झाल्याने काही नागरिकांनी पैसे परत मागितले. त्याने काही जणांचे पैसे परत केले, तर एका व्यक्तीला केवळ निम्मी रक्कम दिली. त्यामुळे संबंधित व्यक्तीने सोसायटीकडे तक्रार केली आणि संपूर्ण फसवणुकीचा प्रकार उघडकीस आला..या प्रकरणी बाणेर पोलीस ठाण्याचे उपनिरीक्षक राजू जाधव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपीने IAS अधिकारी असल्याची खोटी ओळख निर्माण करून नागरिकांचा विश्वास संपादन केला होता. त्यानंतर बनावट कागदपत्रे आणि सह्यांच्या आधारे आर्थिक व्यवहार केल्याचे तपासात समोर आले आहे.आरोपीविरोधात भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) संबंधित कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला असून त्याला अटक केली आहे. या फसवणुकीत आणखी कोणी सहभागी आहे का आणि आर्थिक व्यवहारांचे इतर तपशील काय आहेत, याचा पोलीस तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.