पुणे - पुण्यात नव्या रुग्णांपेक्षा कोरोनामुक्तांचा आकडा वाढल्याने पुणेकरांना सोमवारी दिलासा मिळाला असून, दिवसभरात 212 रुग्ण सापडले असतानाच 255 जण बरे झाले आहेत. त्यामुळे आतापर्यंत 7 हजार 672 रुग्ण ठणठणीत झाले आहेत. दुसरीकडे, आठ रुग्णांचा मृत्यू झाल्याने एकूण मृतांची संख्या 518 झाली आहे, तर सध्या साडेचार हजार रुग्णांवर उपचार सुरू आहे. दरम्यान, विविध रुग्णालयांतील 280 रुग्णांची प्रकृती गंभीर असून, त्यातील 55 जण व्हेंटिलेटरवर आहेत. मृतामध्ये पाच पुरुष आणि तीन महिलांचा समावेश आहे. त्यांचे साधारण वय 30 आणि 50 वर्षांच्या पुढे आहे. विश्रांतवाडी, दत्तवाडी, कात्रज, कोंढवा, कोथरूड, वाकडेवाडी येथील रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. नागरिकांच्या तपासणीचा वेग पुन्हा वाढला असून, दिवसभरात 3 हजार 227 नागरिकांची तपासणी झाली आहे.

Web Title: In Pune, 255 patients have been cured