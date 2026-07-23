पुणे

Pune Dry Waste Project: पुण्यात ३०० मेट्रिक टन सुका कचरा प्रकल्पाला स्थायीत बहुमताने मंजुरी; भाजप-काँग्रेस आमनेसामने

३०० मेट्रिक टन सुक्या कचऱ्याच्या विल्हेवाट प्रकल्पाला स्थायी समितीत बहुमताने मंजुरी; भाजपचा प्रकल्प महत्त्वाचा असल्याचा दावा, काँग्रेसकडून पुणेकरांवर लादल्याचा आरोप
The proposal triggered a political confrontation in the Standing Committee, with the BJP supporting it and the Congress opposing the decision.

The proposal triggered a political confrontation in the Standing Committee, with the BJP supporting it and the Congress opposing the decision.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : शहरातील ३०० मेट्रीक टन सुक्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी प्रशासनाने काढलेल्या निविदेला आज (ता. २३) स्थायी समितीच्या बैठकीत सत्ताधारी भाजपने बहुमताच्या जोरावर मंजुरी दिली. या प्रस्तावावरून सत्ताधारी व विरोधक यांच्यात खडाजंगी झाली. शहरासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा असल्याचे भाजपने सांगितले. तर भाजपच्या आमदारासाठी हा प्रकल्प पुणेकरांवर लादला आहे, अशी टीका काँग्रेसने केली आहे.

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