Pune Dry Waste Project: पुण्यात ३०० मेट्रिक टन सुका कचरा प्रकल्पाला स्थायीत बहुमताने मंजुरी; भाजप-काँग्रेस आमनेसामने

पुणे : शहरातील ३०० मेट्रीक टन सुक्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी प्रशासनाने काढलेल्या निविदेला आज (ता. २३) स्थायी समितीच्या बैठकीत सत्ताधारी भाजपने बहुमताच्या जोरावर मंजुरी दिली. या प्रस्तावावरून सत्ताधारी व विरोधक यांच्यात खडाजंगी झाली. शहरासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा असल्याचे भाजपने सांगितले. तर भाजपच्या आमदारासाठी हा प्रकल्प पुणेकरांवर लादला आहे, अशी टीका काँग्रेसने केली आहे. .शहरातील कचरा समस्या गंभीर झाली आहे. सुका कचरा विल्हेवाट लावताना तारेवरची कसरत होत असल्याने महापालिकेने ६ महिने अधिक ३ महिने अशा ९ महिने मुदतीची निविदा काढली होती. यात ठेकेदाराने रोज ३०० मेट्रिक टन सुक्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणे आणि याची वाहतूक करून सिमेंट कंपन्यांना इंधन म्हणून पुरविणे आवश्यक आहे. यासाठी पुढील नऊ महिन्यांत ६.८३ कोटी रुपये खर्च केला जाणार आहे..या कामासाठी मे. भूमी ग्रीन एनर्जी एनव्हारोकेअर एलएलपी या संस्थेची एकमेव निविदा प्राप्त झाली होती. त्यात प्रति मेट्रिक टन ८४४ रुपये दराने काम करण्याची तयारी दर्शविली आहे. रॅम्प, ट्रान्सफर स्टेशन किंवा महापालिकेने निश्चित केलेल्या अन्य ठिकाणांहून दररोज किमान ३०० मेट्रिक टन सुक्या कचऱ्याचे संकलन करून तो सिमेंट उद्योगांपर्यंत पोहोचविणे आणि त्यावर शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रक्रिया करणे अपेक्षित आहे. हा करार सहा महिन्यांसाठी असून आवश्यकतेनुसार पुढील तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याची तरतूद आहे. या कालावधीत एकूण ८१ हजार मेट्रिक टन कचऱ्याची वाहतूक व प्रक्रिया केली जाणार आहे..गेल्या आठवड्यात हा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या कार्यपत्रिकेवर दाखल झाला होता. पण तो एक आठवडा पुढे ढकलण्यात आला. आज झालेल्या बैठकीत काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसने या प्रस्तावाला विरोध केला. पण भाजपने ८ विरुद्ध ३ अशा बहुमताने ही निविदा मंजूर केली..स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले म्हणाले, ‘‘भूमी ग्रीनचा उरुळी देवाची येथे ५०० मेट्रिक टन क्षमतेचा प्रकल्प दुरुस्तीसाठी बंद ठेवला जाणार आहे. तसेच शहरात झाडणकामातून जास्त कचरा संकलित होणार आहे. त्यामुळे हा ३०० मेट्रीक टन क्षमतेचा प्रकल्प महत्त्वाचा आहे. या निविदेची मुदत संपल्यानंतर त्यास पुन्हा मुदतवाढ दिली जाणार नाही..काँग्रेसचे नगरसेवक प्रशांत जगताप म्हणाले, ‘‘हा ठेकेदार ५०० मेट्रीक टनाचा प्रकल्प दुरुस्तीसाठी बंद ठेवत आहे. अन्य ठेकेदार वाढीव कचरा मागत असले तरी त्यांना दिला जात नाही. पण भूमी ग्रीनसाठी नवीन निविदा काढली. भाजपच्या आमदारासाठी हा प्रकल्प पुणेकरांवर लादला आहे. नऊ महिन्यांनंतर पुन्हा ठेकेदाराला मुदतवाढ देऊन त्याचा फायदा करून दिला जाऊ शकतो. त्यामुळे त्यास विरोध केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.