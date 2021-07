पुणे : कोव्हीशील्डचे १८६ केंद्रावर उद्या (गुरुवारी) मिळणार ६२ हजार डोस

By

पुणे - गेल्या काही दिवसांपासून शासनाकडून महापालिकेला (Municipal) तुटपुंजी लस मिळत असल्याने लसीकरण (Vaccination) अडखळत सुरू होते. मात्र, बुधवारी महापालिकेला तब्बल ६२ हजार कोव्हीशील्डचे डोस (Covishield Dose) मिळाले आहेत. उद्या (गुरुवारी) (Thursday) १८६ केंद्रांवर कोव्हीशील्डचे प्रत्येकी २०० डोस दिल्याने जास्त नागरिकांचे लस मिळणार आहे. तर ६ ठिकाणी कोव्हॅक्सीनची (Covaxin) लस उपलब्ध आहे. (Pune 62000 Doses Available Tomorrow Thursday at 186 Centers of Covishield)

महापालिकेने शहरात लसीकरण केंद्रांची संख्या २०० पर्यंत नेली आहे. शहरात एकाच दिवशी ५० हजार पर्यंत लसीकरण करण्याची क्षमता महापालिकेची आहे. पण शासनाकडून पुरेशा प्रमाणात लस मिळत नसल्याने लसीकरणात अडथळे येत होते. महापालिकेला २० हजार डोस मिळाले तर सर्व केंद्र सुरू करता येतात, पण कमी लस मिळाली तर नगरसेवकांनी सुचविलेले केंद्र बंद करून केवळ पालिकेच्या दवाखान्यांमध्ये लसीकरण केले जाते.

लसीकरण अधिकारी डॉ. सुर्यकांत देवकर म्हणाले, ‘महापालिकेला पहिलेंदाच ६२ हजार डोस मिळाले आहेत. त्यामुळे प्रशासनाने कोव्हीशील्डच्या प्रत्येक केंद्रांवर १०० ऐवजी २०० डोस देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे गुरुवारी सर्वोच्च लसीकरण होण्याची शक्यता आहे.

कोव्हीशील्ड

- पहिल्या डोससाठी २० टक्के लस ऑनलाइन बुकींगद्वारे

- पहिल्या डोससाठी २० टक्के लस थेट केंद्रावर उपलब्ध

- पहिला डोस ८४ दिवसांपूर्वी (५ मे) घेतलेल्यांच्या दुसऱ्या डोससाठी ३० टक्के लस आॅनलाइन

- थेट केंद्रावर येणाऱ्यांसाठी ३० टक्के लस दुसऱ्या डोससाठी

कोव्हॅक्सीन

- ६ केंद्रांवर प्रत्येकी ३०० डोस

- पहिल्या डोससाठी ऑनलाइन बुकिंग केलेल्या नागरिकांसाठी २० टक्के लस

- पहिल्या डोससाठी थेट केंद्रावर जाणाऱ्यांसाठी २० टक्के लस

-१ जुलै पूर्वी पहिला डोस (२८ दिवस) घेतल्याच्या दुसऱ्या डोससाठी ४० टक्के लस ऑनलाइन बुकींगद्वारे उपलब्ध

- दुसऱ्या डोससाठी थेट केंद्रावर जाणाऱ्यांसाठी २० टक्के लस उपलब्ध