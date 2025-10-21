पुणे

Pune Accident : फुलगाव-आळंदी रस्त्यावर दुचाकीस्वाराचा अपघाती मृत्यू; कंटेनर आणि ट्रॅक्टर चालक पसार

Sequence of the Fatal Accident : फुलगाव ते आळंदी रस्त्यावर भरधाव कंटेनरने धडक दिल्यानंतर दुचाकीस्वार रस्त्यावर पडला आणि पाठीमागून येणाऱ्या ट्रॅक्टरखाली चिरडून त्याचा जागीच मृत्यू झाला; दोन्ही चालक पसार.
Biker Dies After Being Hit by Container, Crushed by Tractor in Pune

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : भरधाव कंटेनरच्या धडकेने दुचाकीस्वार रस्त्यावर पडल्यानंतर पाठीमागून येणाऱ्या ट्रॅक्टरने चिरडल्याने एकाचा मृत्यू झाला. फुलगाव ते आळंदी रस्त्यावर ही दुर्घटना घडली. या अपघातानंतर कंटेनर चालक आणि ट्रॅक्टर चालक पसार झाले असून, त्यांच्याविरुद्ध लोणीकंद पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.

