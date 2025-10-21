Pune Accident : फुलगाव-आळंदी रस्त्यावर दुचाकीस्वाराचा अपघाती मृत्यू; कंटेनर आणि ट्रॅक्टर चालक पसार

पुणे : भरधाव कंटेनरच्या धडकेने दुचाकीस्वार रस्त्यावर पडल्यानंतर पाठीमागून येणाऱ्या ट्रॅक्टरने चिरडल्याने एकाचा मृत्यू झाला. फुलगाव ते आळंदी रस्त्यावर ही दुर्घटना घडली. या अपघातानंतर कंटेनर चालक आणि ट्रॅक्टर चालक पसार झाले असून, त्यांच्याविरुद्ध लोणीकंद पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे..राजेंद्र चंद्रकांत चव्हाण (वय ५३, रा. चव्हाणनगर, देहूगाव, ता. हवेली) असे मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तीचे नाव आहे. याबाबत त्यांचा भाऊ संजय चव्हाण (वय ५१) यांनी पोलिसांत फिर्याद दिली आहे..Crime News : "पोलीस आयुक्तांची ओळख आहे..." फटाके विक्रीचा परवाना देण्याच्या नावाखाली १३ लाखांची फसवणूक; नाशिकमध्ये दोघांना अटक.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १६ ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी दरम्यान राजेंद्र चव्हाण हे लोणीकंद फाटा परिसरातून दुचाकीवरून आळंदी रस्त्याने जात होते. ते फुलगावजवळ पोहोचले असताना भरधाव कंटेनरने त्यांच्या दुचाकीला समोरून जोरदार धडक दिली. चव्हाण रस्त्यावर पडल्यानंतर त्याचवेळी पाठीमागून येणाऱ्या ट्रॅक्टरच्या चाकाखाली सापडले. त्यात गंभीर जखमी झाल्याने त्यांचा जागीच मृत्यू झाला..अपघातानंतर कंटेनर चालक आणि ट्रॅक्टर चालक दोघेही घटनास्थळावरून पसार झाले. या घटनेची माहिती मिळताच लोणीकंद पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. मृतदेह ताब्यात घेऊन शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला असून, दोन्ही वाहनचालकांचा शोध सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.