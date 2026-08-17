पुणे

टेम्पोच्या धडकेत तरुणाचा मृत्यू

टेम्पोच्या धडकेत तरुणाचा मृत्यू
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पुणे, ता. १७ : पुणे- अहिल्यानगर रस्त्यावरील केसनंद फाटा येथे रविवारी सकाळी भरधाव टेम्पोच्या धडकेत एका २० वर्षीय पादचारी तरुणाचा मृत्यू झाला. अपघातानंतर चालक घटनास्थळावरून पसार झाला असून, वाघोली पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. अरफात इसतियाक अन्सारी (वय २०, रा. संत तुकारामनगर, केसनंद फाटा, वाघोली) असे मृताचे नाव आहे. याप्रकरणी त्याचे मामा आसिफ नासीर अन्सारी (वय ४२) यांनी वाघोली पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अरफात रविवारी (ता. १६) सकाळी सव्वापाचच्या सुमारास केसनंद फाटा चौकातून जात असताना एका भरधाव टेम्पोने त्याला जोरदार धडक दिली. या अपघातात गंभीर जखमी झाल्याने अरफातचा मृत्यू झाला. पोलिस उपनिरीक्षक वैजीनाथ केदार या प्रकरणाचा पुढील तपास करत आहेत.

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