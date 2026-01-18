पुणे

Pune Accident: येरवड्यात भरधाव टेम्पोचा थरार! फुटपाथवर घुसून अनेक वाहनांना धडक, एकाचा जागीच मृत्यू

Speeding Tempo Triggers Fatal Crash in Yerwada, One Dead : येरवड्यात भरधाव टेम्पोचा कहर; अमली पदार्थांच्या नशेत चालक, एका नागरिकाचा जागीच मृत्यू
Speeding Tempo Runs Amok in Pune’s Yerwada, One Killed in Shocking Road Accident

Speeding Tempo Runs Amok in Pune’s Yerwada, One Killed in Shocking Road Accident

esakal

Sandip Kapde
Updated on

येरवडा परिसरातील शहादल बाबा रोडवर रविवारी दुपारी भीषण अपघात घडला. भरधाव वेगाने येणाऱ्या टेम्पोने अनेक वाहने, रिक्षा, दुचाकी आणि फुटपाथवरील नागरिकांना धडक दिल्याने संपूर्ण परिसर हादरला. या अपघातात एका व्यक्तीचा जागीच मृत्यू झाला असून अनेक वाहनांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. संपूर्ण घटना सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाली आहे.

Loading content, please wait...
pune
accident
accident news
Pune Accident
accident case

Related Stories

No stories found.