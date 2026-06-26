पुणे

अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाबत सूचना द्या

अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाबत सूचना द्या
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पुणे, ता. २६ : महसूल व वन विभागाच्या आदेशानुसार प्रस्तावित अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय बारामतीबाबत नागरिकांनी आपल्या हरकती व सूचना जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे ८ जुलैपर्यंत सादर कराव्यात, असे आवाहन जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी केले आहे. प्रस्तावित अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयांतर्गत बारामती, इंदापूर आणि दौंड तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात पुणे शहर, आंबेगाव, खेड, मावळ, मुळशी, हवेली, शिरूर, पुरंदर, जुन्नर, भोर आणि राजगड या तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील तालुक्यांची संख्या १४ असून याकरिता जिल्हा पुणे असणार आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी डुडी यांनी दिली आहे.

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