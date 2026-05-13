पुणे

टँकरच्या धडकेत दुचाकीस्वाराचा मृत्यू

टँकरच्या धडकेत दुचाकीस्वाराचा मृत्यू
Published on

वाघोली, ता. १३ : पुणे-अहिल्यानगर महामार्गावरील तुळापूर फाटा येथे पाण्याच्या टँकरने दिलेल्या धडकेत दुचाकीस्वाराचा मृत्यू झाला. दत्तात्रेय मोहन पंडित (वय ४७, रा. उरुळी कांचन) असे मृताचे नाव असून, लोणीकंद पोलिसांनी टँकरचालक विकास प्रकाश गाडे (रा. वाघोली) याच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दत्तात्रेय पंडित हे आळंदीहून कामावरून घरी परतत असताना टँकरने त्यांच्या दुचाकीला जोरात धडक दिली. अपघातानंतर चालक गाडे घटनास्थळावरून पसार झाला. गंभीर जखमी झालेल्या पंडित यांना तातडीने खासगी रुग्णालयात हलविण्यात आले, मात्र उपचारापूर्वीच डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. याप्रकरणी मृताचे भाऊ रविराज पंडित (रा. उरुळी कांचन) यांनी फिर्याद दिली.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

पुण्यातील दुचाकी अपघात
पुणे अपघाताची माहिती
Pune Ahilyanagar highway accident
water tanker collision Pune
motorcycle crash Pune
bike accident news Maharashtra
Pune traffic incidents
Pune water tanker accident
two-wheeler fatalities India
Pune road safety news
high accident zones in Pune
motorcycle safety tips Maharashtra
Pune police reports on accidents
Pune local news latest
motorcycle rider death Pune
accident prevention tips Maharashtra
Pune highway safety measures
पुणे महामार्गातील अपघात
जलटँकर धडक मारणे पुणे
दुचाकीस्वारांचा मृत्यू
पुणे पोलिस अपघात रिपोर्ट
महाराष्ट्र महामार्ग अपघात
पुण्यातील रस्ते सुरक्षा
दुचाकी रस्ते सुरक्षा टिपा
पुणे स्थानिक बातम्या अपडेट
पुण्यात देखरेख प्रक्रियेतून अपघात