Pune Airport : पुण्याहून अहमदाबादच्या उड्डाणाला ९ तासांचा विलंब; प्रवाशांना मोठा फटका

विमानात झालेला तांत्रिक बिघाड व वैमानिकाची संपलेली ड्यूटी यामुळे विमानाला झाला उशीर.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - पुण्याहून अहमदाबादला जाणाऱ्या एअर आकसाच्या विमानाला (क्यूपी -१५०९) उड्डाणासाठी तब्बल ९ तासांचा विलंब झाला. विमानात झालेला तांत्रिक बिघाड व वैमानिकाची संपलेली ड्यूटी यामुळे विमानाला उशीर झाला. मात्र, याचा प्रवाशांना मोठा फटका बसला. प्रवाशांनी पुणे विमानतळावर काही प्रमाणात गोंधळ घातला.

