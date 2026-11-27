प्रज्वल रामटेकेपुणे : आकाशात तिरंग्याचे रंग उधळत आणि अवघ्या काही अंतरावरून एकमेकांना छेद देत झेपावणारी सूर्यकिरणची विमाने, रंगीबेरंगी ध्रुव हेलिकॉप्टरच्या चित्तथरारक कसरती, हजारो फूट उंचीवरून तिरंगा फडकावत जमिनीवर उतरणारी ‘आकाशगंगा’ची तुकडी आणि आपल्या आवाजाने संपूर्ण परिसर दणाणून सोडणारी ‘सुखोई-३० एमकेआय’ची गर्जना...भारतीय हवाई दलाच्या या डोळ्यांचे पारणे फेडणाऱ्या हवाई कसरतींचा थरार शुक्रवारी हजारो शाळकरी मुलांसह पुणेकरांनी अनुभवला. निमित्त होते लोहगाव येथील ‘हवाई दल तळा’वर आयोजित करण्यात आलेल्या ‘आपल्या सेनेला जाणून घ्या’ (नो युवर फोर्सेस) या विशेष कार्यक्रमाचे. .तरुणांमध्ये भारतीय सैन्य दलांविषयी आकर्षण निर्माण व्हावे, त्यांना लष्करी सेवेत करिअर करण्याची प्रेरणा मिळावी आणि देशसेवेची भावना रुजावी, या उद्देशाने लोहगाव येथील हवाई दलाच्या तळावर या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. पुणे शहर आणि परिसरातील विविध शाळांमधील सुमारे १३ हजार विद्यार्थ्यांनी या कार्यक्रमाला अत्यंत उत्साहाने हजेरी लावली. हवाई कसरतींसोबतच तळावर आयोजित करण्यात आलेल्या लढाऊ विमाने, रडार प्रणाली आणि अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांच्या प्रदर्शनाने विद्यार्थ्यांची मने जिंकली. प्रत्यक्ष लष्करी तळावर जाऊन ही प्रात्यक्षिके पाहण्याची संधी मिळाल्याने विद्यार्थ्यांसाठी हा अनुभव विशेष ठरला..सूर्यकिरणच्या हवाई कसरतींनी वेधले लक्ष‘सूर्यकिरण एरोबॅटिक टीम’ने सादर केलेल्या हवाई प्रात्यक्षिकांनी कार्यक्रमात विशेष रंगत आणली. नऊ ‘हॉक एमके-१३२’ जेट विमानांनी डायमंड, क्लोज ट्रेल, क्रॉसओव्हर आणि लूप यांसारख्या हवाई कसरती सादर केल्या. एकमेकांच्या जवळून उड्डाण करताना विमानांनी अचानक दिशा बदलणे, हवेत गोलाकार फेऱ्या मारणे आणि एकमेकांना छेद देत विरुद्ध दिशांनी झेपावणे अशा कसरतींनी उपस्थितांना थक्क केले. विमानांच्या मागून निघणाऱ्या केशरी, पांढऱ्या आणि हिरव्या रंगांच्या धुरातून आकाशात तिरंग्याची छटा उमटली, आणि संपुर्ण परिसरात विद्यार्थ्यांच्या ‘भारत माता की जय’ चा जयघोष दुमदुमला. आकाशातील विमानांच्या अचूक हालचाली पाहून विद्यार्थ्यांनी टाळ्यांचा कडकडाट केला..सारंगच्या कसरतींनी रंगविले आकाश...सूर्यकिरणनंतर ‘सारंग हेलिकॉप्टर डिस्प्ले टीम’नेही उपस्थितांचे लक्ष वेधून घेतले. स्वदेशी बनावटीच्या पाच ‘एएलएच ध्रुव’ हेलिकॉप्टरमधून या पथकाने विविध हवाई कसरती सादर केल्या. पाच हेलिकॉप्टरची एकत्रित रचना, अचानक दिशाबदल आणि अचूक समन्वयातून साकारलेल्या हालचालींनी प्रेक्षकांना खिळवून ठेवले. या वेळी त्यांनी ‘डॉल्फिन लीप’, ‘वाईनग्लास’ आणि ‘डायमंड’ ही फॉरमेशन्स सादर केल्या. दोन हेलिकॉप्टर्सचे अत्यंत जवळून झालेले क्रॉसिंग पाहताना उपस्थितांचे श्वास रोखले गेले होते.आकाशगंगाच्या पॅराशूट जंपने थरारभारतीय हवाई दलाच्या ‘आकाशगंगा’ स्कायडायव्हिंग टीमने सादर केलेल्या पॅराशूट प्रात्यक्षिकांनी कार्यक्रमात साहसाचा रोमांच निर्माण केला. वाहतूक विमानातून सुमारे आठ हजार फूट उंचीवरून प्रशिक्षित पॅराशूट जंप इन्स्ट्रक्टर्सनी उड्या घेतल्या. विमानातून बाहेर पडल्यानंतर त्यांनी फ्री फॉल म्हणजेच मुक्त झेप घेतली. त्यानंतर योग्य उंचीवर पॅराशूट उघडून हवेत विविध कसरती केल्या. रंगीबेरंगी आणि तिरंग्याच्या रंगांतील पॅराशूटमधून आकाशातून खाली उतरणाऱ्या जवानांनी उपस्थितांचे लक्ष वेधले. वाऱ्याचा अंदाज घेत ठरविलेल्या जागेवर अचूक उतरण्याचे त्यांचे कौशल्य पाहून विद्यार्थ्यांनी जल्लोष केला. प्रत्येक जवान जमिनीवर उतरताच टाळ्यांच्या गजरात त्यांचे स्वागत करण्यात आले..सुखोईच्या गर्जनेने परिसर दुमदुमला...अत्याधुनिक ‘सुखोई-३० एमकेआय’ लढाऊ विमानाच्या प्रात्यक्षिकाने कार्यक्रमाचा थरार आणखी वाढविला. दोन शक्तिशाली इंजिनांच्या साहाय्याने आकाशात झेपावलेल्या या विमानाने ‘व्हर्टिकल क्लाइंब’, ‘हाय अँगल ऑफ अटॅक’, ‘बॅरल रोल’ आणि वेगवान दिशाबदल अशा हवाई हालचाली सादर केल्या. विमानाने उंच आकाशात घेतलेली झेप, इंजिनमधून निघणाऱ्या आगीच्या ज्वाळा आणि अचानक बदललेली दिशा यामुळे उपस्थितांमध्ये एकच उत्साह संचारला. या निमित्ताने विद्यार्थ्यांना भारतीय हवाई दलाच्या लढाऊ विमानांची क्षमता आणि देशाच्या हवाई संरक्षणातील त्यांचे महत्त्व समजून घेण्याची संधी मिळाली..प्रदर्शनांना विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसादहवाई प्रात्यक्षिकांसोबतच कार्यक्रमस्थळी विविध लष्करी उपकरणे, विमाने आणि संरक्षणविषयक तंत्रज्ञानाचे प्रदर्शन भरविण्यात आले होते. या वेळी विमानांची कार्यपद्धती, त्यांची वैशिष्ट्ये, वैमानिकांचे प्रशिक्षण तसेच हवाई दलातील करिअरच्या संधींबाबत हवाई दलातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. या प्रदर्शनाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना हवाई दलाचे कार्य आणि देशाच्या संरक्षणातील त्याचे महत्त्व जवळून समजून घेता आले.‘‘आम्ही आजपर्यंत केवळ टीव्हीवर किंवा मोबाईलमध्ये लढाऊ विमाने पाहिली होती. पण आज प्रत्यक्ष डोळ्यांसमोर ‘सूर्यकिरण’ची नऊ विमाने आणि ‘सुखोई’चा थरार पाहून अंगावर काटा आला. आकाशात काढलेले हृदय आणि तिरंग्याचा धूर कधीच विसरता येणार नाही. मलाही मोठे झाल्यावर भारतीय हवाई दलात फायटर पायलट व्हायचे आहे, हा निश्चय आज अधिक पक्का झाला.’’- आर्या देशमुख, विद्यार्थिनी.‘‘‘आकाशगंगा’ टीमचे जवान इतक्या उंचीवरून तिरंगा घेऊन खाली उतरताना पाहणे हा अविस्मरणीय अनुभव होता. प्रदर्शनात आम्हाला विमानांची इंजिन्स, शस्त्रे आणि रडार कसे काम करतात, याची माहिती अधिकाऱ्यांनी अगदी सोप्या भाषेत समजावून सांगितली. आपल्या देशाचे रक्षण करणारे जवान किती कठीण प्रशिक्षण घेतात, हे आज जवळून समजले.’’- तन्मय कुलकर्णी, विद्यार्थी‘‘पुणेकरांसाठी आणि विशेषतः शालेय विद्यार्थ्यांसाठी हवाई दलाने आयोजित केलेला हा उपक्रम अत्यंत स्तुत्य आहे. मुलांच्या चेहऱ्यावरील उत्साह आणि प्रत्येक कसरतीला त्यांनी दिलेली दाद पाहून खूप आनंद झाला. ‘सारंग’ हेलिकॉप्टर्सच्या कसरती आणि ‘सुखोई’ची ताकद पाहून देशाच्या सुरक्षिततेबद्दलचा अभिमान आणखी वाढला. असे कार्यक्रम दरवर्षी व्हायला हवेत.’’ - अविनाश जोशी, नागरिक.‘‘तरुणांमध्ये भारतीय सैन्याविषयी आकर्षण निर्माण व्हावे आणि त्यांना सशस्त्र दलांतून देशसेवेचे करिअर घडवण्याची प्रेरणा मिळावी, या उद्देशाने या विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या मध्ये पुण्यातील सुमारे १३ हजार शाळकरी विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला. अशा उपक्रमांमुळे शाळकरी मुलांमध्ये लहानपणापासूनच देशभक्तीची भावना रुजण्यास आणि त्यांना भारतीय सैन्यदलांच्या कार्याची जवळून ओळख होण्यास निश्चितच मदत होईल.’’- एअर कमोडोर सतबीर सिंग राय, प्रमुख, लोहगाव हवाई दल तळ, पुणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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