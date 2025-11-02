पुणे

Pune Pollution : हरित इंधनाचा वापर न केल्यास कारवाई, पुणे महापालिकेचा बेकरी व्यावसायिकांना इशारा

Pune Air Pollution Linked to Bakery Practices : पुण्यातील वाढत्या वायू प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने बेकरी व्यावसायिकांना पुढील दहा दिवसांत लाकूड-कोळशाऐवजी हरित इंधनाचा वापर सुरू करण्याचा, अन्यथा कडक कारवाई करण्याचा अंतिम इशारा दिला आहे.
Pune Air Pollution Linked to Bakery Practices

Pune Air Pollution Linked to Bakery Practices

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : शहरातील वायू प्रदूषणात दिवसेंदिवस वाढ होत असतानाही येथील बहुतांश बेकरी व्यावसायिकांकडून लाकूड, कोळशाचा वापर सुरू आहे. संबंधित बेकरी व्यावसायिकांनी लाकूड, कोळशाऐवजी हरित इंधनाचा वापर पुढील दहा दिवसांत सुरू करावा, अन्यथा त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल, असा इशारा महापालिका प्रशासनाने बेकरी व्यावसायिकांना दिला आहे.

Loading content, please wait...
pune
pollution
environmentalist
health

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com