Pune Air pollution: वायुप्रदूषणाने कुटुंबच त्रस्त; स्थलांतर करण्याची वेळ, लाटकर कुटुंबीयांचा अनुभव

पुणे : पुण्यातील वाढत्या वायुप्रदूषणाने एक-दोन व्यक्तींवर नाही, तर संपूर्ण कुटुंबांवरच घाला घालण्यास सुरुवात केली आहे. नवी पेठेतील लाटकर कुटुंबीयांची कहाणी ही त्याचे जिवंत उदाहरण आहे..प्रदूषणाच्या विळख्यात सापडलेल्या या कुटुंबातील तिघांनाही श्वसनविकाराचा गंभीर त्रास सुरू झाल्याने अखेर स्थलांतर करण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे. सॉफ्टवेअर इंजिनिअर विक्रांत लाटकर (वय ५२) यांच्यासह त्यांची पत्नी व मुलाला वायुप्रदूषणामुळे श्वसनविकाराचा त्रास सुरू झाला आहे. याबाबत लाटकर म्हणाले, ''तीन वर्षांपूर्वी मुलाला वायु प्रदूषणामुळे श्वसनाचा त्रास झाला..Pune News: 'विकास हवा, पण जीवघेणा नको'; कर्णकर्कश आवाज, बांधकामामुळे होणाऱ्या धुळीने पुणेकर संतापले.डॉक्टरांनी त्याला रुग्णालयात दाखल करून प्रतिजैविके द्यावे लागतील असे सांगितल्याने त्याला ते दिली. इतकेच नव्हे तर त्यांच्या पत्नीला देखील दम्याचा त्रास सुरू झाला. त्यासाठी त्यांनी घरी हवा शुद्धीकरण करण्याची (एअर प्युरिफायर) मशीन लावली; मात्र काही फरक पडला नाही. सहा महिन्यांपासून मलाही दम्याचा त्रास सुरू झाला आहे..डॉक्टरांनी फुप्फुसाची कार्यक्षमता २० टक्के घटल्याचे सांगत हवेतील ॲलर्जिक घटकांमुळे हा त्रास होत असल्याचे सांगितले. वैकुंठ स्मशानभूमीतील धूर तसेच शास्त्री रस्त्यावरील वाहनांतून निघणाऱ्या धुरामुळे होणाऱ्या त्रासापासून सुटका व्हावी म्हणून मुलगा व पत्नी दोघांनाही दुसऱ्या ठिकाणी ठेवले आहे. मात्र तेथेही त्रास न थांबल्याने पुन्हा इथे आणणार आहे.''.मला सहा महिन्यांपूर्वी छातीत दुखायला लागले. दोन महिन्यांपूर्वी दम्याचे निदान झाले. दम्यावर स्प्रे व स्टेरॉईड घ्यावी लागत आहेत. बहुतेक ही औषधे आयुष्यभर सुरू ठेवावी लागतील. महापालिकेने गेल्यावर्षी परिसरातील नागरिकांची तपासणी न करता केवळ काय त्रास होतो? याची तोंडी विचारणा करत कोणताही त्रास होत नसल्याचा निर्वाळा दिला. या वायुप्रदूषणामुळे आमचे कुटुंबच विस्थापित होण्याची वेळ आली आहे.- विक्रांत लाटकर, नवी पेठ.Air Pollution : वायुप्रदूषणाचा त्रास गर्भवतींसह बाळांनाही; 'सफर' संस्थेच्या अहवालातून माहिती.मी मुळची पुण्यातील असून विवाहानंतर बंगळूर येथे स्थायिक झाले. परंतू, जेव्हा-जेव्हा पुण्याला येते, तेव्हा माझ्या तीन वर्षीय मुलीला पुण्यातील हवेच्या प्रदूषणामुळे श्वसनाचा त्रास होतो. त्यामुळे तिला नेब्युलायझरच्या मदतीने औषधे द्यावी लागतात तर मला ॲलर्जी होते, खोकला येतो व दम लागल्यासारखे होते. खासकरून दिवाळी, गणेशोत्सवात फटाक्यांमुळे खूप त्रास होतो. आठ ते दहा वर्षांपूर्वी हा त्रास होत नव्हता. आता तो खूप वाढला आहे.- भक्ती मुखर्जी, गणेशखिंड रस्ता.परिणाम...\tकुटुंबांचे आरोग्य धोक्यात\tलहान मुले व ज्येष्ठ नागरिकांना अधिक त्रास\tकुटुंब स्थलांतर करण्याची वेळकाय करावे लागणार?\tमहापालिकेकडून सखोल आरोग्य तपासणी\tप्रदूषण नियंत्रणासाठी ठोस उपाययोजना\tउत्सवकाळातील फटाक्यांवर नियंत्रण.प्रमुख कारणे....\tवाढते वाहनप्रदूषण\tबांधकामांची धूळ\tस्मशानभूमी व औद्योगिक धूर\tफटाके.