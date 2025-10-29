पुणे

Pune Air Pollution : वायू प्रदूषण नियंत्रणासाठी पाऊल; रेडी मिक्स काँक्रीट प्रकल्पांसाठी नवे अन् कठोर नियम लागू

Bombay High Court : वायू प्रदूषणावर नियंत्रण आणण्यासाठी, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (MPCB) पुणे जिल्ह्यातील ८५ सह राज्यातील सर्व 'रेडी मिक्स काँक्रिट' (RMC) प्रकल्पांसाठी धूळ उत्सर्जन रोखण्यासाठी 'बॉक्स संरचना' आणि नवीन प्रकल्पांसाठी रहिवासी क्षेत्रापासून २०० मीटर अंतराची अट असलेले कठोर नियम लागू केले आहेत.
Bank Guarantee Mandatory; New Plants Must Be 200m from Schools/Hospitals

Bank Guarantee Mandatory; New Plants Must Be 200m from Schools/Hospitals

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : वायू प्रदूषणावर नियंत्रणासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (एमपीसीबी) रेडी मिक्स काँक्रीट (आरएमसी) प्रकल्पांसाठी नवे, अधिक कठोर मार्गदर्शक नियम लागू केले आहेत. या सुधारित मार्गदर्शक सूचनांमुळे धूळकणांचे प्रमाण कमी होऊन वायू प्रदूषणात घट होण्याची अपेक्षा पर्यावरणवाद्यांकडून व्यक्त केली जात आहे. पुणे जिल्ह्यात सुमारे ८५ ‘आरएमसी’ प्रकल्प आहेत.

Loading content, please wait...
pune
pollution
bombay high court
air pollution

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com