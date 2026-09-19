पुणे

Pune Airport Golf Carts : पुणे विमानतळावर आठ ‘गोल्फ कार्ट’ ची सुविधा दिव्यांग आणि लहान मुलांसह प्रवाशांचा ४०० मीटरचा प्रवास आता अधिक सुखकर

400-Metre Terminal to AeroMall Journey Made Easier : पुणे विमानतळाच्या नवीन टर्मिनल ते एरोमॉलदरम्यान प्रवाशांसाठी आता आठ गोल्फ कार्टची सुविधा उपलब्ध झाली आहे.
Pune Airport Golf Carts

Pune Airport Golf Carts

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : पुणे विमानतळाच्या नवीन टर्मिनल ते एरोमॉलदरम्यान प्रवाशांच्या सोयीसाठी आठ गोल्फ कार्टची (लहान इलेक्ट्रिक वाहन) सुविधा उपलब्ध केली आहे. यामुळे ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग आणि लहान मुलांसह प्रवाशांचा ४०० मीटरचा प्रवास आता अधिक सुखकर आणि वेगवान होणार आहे.

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