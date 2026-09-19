Pune Airport Golf Carts : पुणे विमानतळावर आठ ‘गोल्फ कार्ट’ ची सुविधा दिव्यांग आणि लहान मुलांसह प्रवाशांचा ४०० मीटरचा प्रवास आता अधिक सुखकर

पुणे : पुणे विमानतळाच्या नवीन टर्मिनल ते एरोमॉलदरम्यान प्रवाशांच्या सोयीसाठी आठ गोल्फ कार्टची (लहान इलेक्ट्रिक वाहन) सुविधा उपलब्ध केली आहे. यामुळे ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग आणि लहान मुलांसह प्रवाशांचा ४०० मीटरचा प्रवास आता अधिक सुखकर आणि वेगवान होणार आहे..विमानतळावर गेल्या काही दिवसांत प्रवाशांची व विमानांची संख्या वाढत आहे. पुण्यात दाखल होणाऱ्या प्रवाशांना नवीन टर्मिनलवरून एरोमॉलमध्ये जाण्यासाठी पूर्वी तीन गोल्फ कार्ट होते. वाढती प्रवासी संख्या लक्षात घेता विमानतळ प्रशासनाने नुकतेच तीन नवीन गोल्फ कार्ट घेतली आहेत. नवीन गोल्फ कार्ट पूर्वीच्या तुलनेत मोठे असल्याने एकाच वेळी सात ते आठ प्रवाशांची वाहतूक केली जात आहे. तसेच, एरोमॉल प्रशासनाकडेही दोन गोल्फ कार्ट आहेत..Amit Shah Kolhapur visit cancelled : अमित शहांचा कोल्हापूर दौरा रद्द; प्रकृती अस्वस्थ असल्याने हुबळीतून दिल्लीकडे रवाना.त्यामुळे आता नवीन टर्मिनल ते एरोमॉलदरम्यान प्रवासी वाहतुकीसाठी आठ गोल्फ कार्ट व तीन बसचा वापर केला जात आहे. विमानतळाच्या नवीन आगमन द्वारापासून एरोमॉल आणि कॅब पिक-अप पॉइंटचे अंतर ४०० मीटर आहे. लहान मुले, वृद्ध, गर्भवती आणि जास्त सामान असलेल्या प्रवाशांसाठी ते खूप त्रासदायक ठरत होते. मात्र, या सुविधेमुळे प्रवाशांची सोय झाली आहे..Asian Games 2026: श्रेयस अय्यरच्या संघाला जपानला जाण्यापूर्वी धक्का; BCCI, IOA ची पळापळ, नेमकं काय घडलं?."नवीन टर्मिनलवरून एरोमॉलकडे येणाऱ्या प्रवाशांची संख्या मोठी आहे. प्रवाशांना जलद एरोमॉलपर्यंत पोहोचता यावे, याकरिता गोल्फ कार्ट व बसचा वापर केला जात आहे. गोल्फ कार्टची संख्या वाढविल्याने प्रवाशांचे वेटिंग कमी झाले आहे. शिवाय टर्मिनलबाहेरील गर्दीचे व्यवस्थापनही चांगल्या प्रकारे होत आहे."- युवराजसिंग राजपूत, उपाध्यक्ष, एरोमॉल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.