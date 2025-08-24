पुणे

Pune Airport : पुणे विमानतळाच्या विस्तारासाठी हवाई दलाची १३ एकर जागा हस्तांतरित

Pune Airport Expansion : पुणे विमानतळावर पाच नव्या पार्किंग बे व कार्गो टर्मिनलसाठी १३ एकर जागेचा विस्तार ऑक्टोबरअखेर पूर्ण होणार असून, विमान वाहतुकीच्या क्षमतेत मोठी वाढ होणार आहे.
पुणे : पुणे विमानतळाच्या विस्तारासाठी आवश्यक असलेली तेरा एकर जागा ऑक्टोबरअखेर विमानतळ प्रशासनाकडे हस्तांतरित होत आहे. या जागेत पाच नवीन पार्किंग बे, रिमोट बे सह कार्गो टर्मिनल करण्याचे विमानतळ प्रशासनाचे नियोजन आहे. यासाठी सुमारे १०० कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे.

