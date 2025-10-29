Pune Airport : विमान मालवाहतुकीत ३३ टक्के वाढ; आता थेट आंतरराष्ट्रीय प्रवासही करता येणार

पुणे : पुणे विमानतळावरून आता थेट आंतरराष्ट्रीय प्रवास करता येणार आहे. विमानतळ प्राधिकरणाने (एएआय) जाहीर केलेल्या हिवाळी वेळापत्रकानुसार, देशांतर्गत ३४ शहरांसह दोन आंतरराष्ट्रीय ठिकाणांपर्यंत उड्डाणांची सोय उपलब्ध झाली आहे. या नव्या बदलांमुळे पश्चिम भारतातील प्रमुख हवाई केंद्र म्हणून पुण्याची ओळख निर्माण झाली आहे, तर दुसरीकडे, विमानतळावरील मालवाहतुकीत तब्बल ३३ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे..पुणे विमानतळावर सप्टेंबर २०२५ मध्ये ४,७९२.५ मेट्रिक टन मालाची वाहतूक झाली, जी सप्टेंबर २०२४ मधील ३,६१२.२ मेट्रिक टनांपेक्षा तब्बल ३३ टक्क्यांनी जास्त आहे. २६ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत ४०४० मेट्रिक टन मालवाहतूक झाली. यामध्ये ऑटो क्षेत्राचा ३० टक्के, नाशवंत मालाचा २५ टक्के, ई-कॉमर्सचा २० टक्के, पोस्टल व कुरिअर सेवांचा तीन टक्के, तर इतर मालाचा २३ टक्के वाटा आहे..विमानतळाचे नवीन वेळापत्रकबँकॉकसाठी एअर इंडिया एक्स्प्रेस दररोज, तर इंडिगो कंपनीचे विमान आठवड्यातून तीन दिवस (बुधवार, शुक्रवार आणि रविवार) उड्डाण करणारदुबईसाठी स्पाइसजेट आणि इंडिगो या विमान कंपन्यांच्या दररोज सेवा उपलब्धया मार्गांमुळे पर्यटन आणि व्यावसायिक प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार.Crime: 'तो' ॲसिड हल्ला बनावट! मुलीनेच केला होता बनाव; फोनमध्ये आढळले अश्लील फोटो, व्हिडीओ.प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय संपर्क वाढवून आर्थिक विकासाला गती देणे आणि प्रवाशांना सुरक्षित, सुलभ आणि पर्यावरणपूरक प्रवासाचा अनुभव देण्यासाठी हिवाळी वेळापत्रक तयार केले आहे. सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर ई-कॉमर्स, ऑटो क्षेत्र आणि उच्च मूल्याच्या मालवाहतुकीत मोठी वाढ झाली आहे. कार्यक्षम सुविधा आणि समन्वयामुळे पुणे विमानतळावरून मालवाहतुकीचे प्रमाण झपाट्याने वाढत असून ते पुण्याच्या आर्थिक बळकटीचे द्योतक आहे.- संतोष ढोके, संचालक, पुणे विमानतळ.देशांतर्गत प्रवासअमृतसर, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, दिल्ली, बंगळूर, चेन्नई, कोलकता, गोवा, हैदराबाद, नागपूर, जयपूर, रायपूर, सूरत, सिंधुदुर्ग अशा ३४ शहरांशी थेट हवाई संपर्क राहणार आहे. सध्या दररोज २०८ उड्डाणांना मंजुरी दिली असून, मागणीच्या आधारे विमान कंपन्या ही संख्या आणखी वाढवू शकतात..मालवाहतुकीत झालेली वाढ (मेट्रिक टन)सप्टेंबर २०२४ - ३,६१२.२सप्टेंबर २०२५ - ४,७९२.५ऑक्टोबर २०२४ - ४,३०९.७ऑक्टोबर २०२५ (२६ तारखेपर्यंत) - ४०४०.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.