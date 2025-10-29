Pune Airport : विमान मालवाहतुकीत ३३ टक्के वाढ; आता थेट आंतरराष्ट्रीय प्रवासही करता येणार

पुणे

Pune Becomes Major Air Hub with Direct International Flights : पुणे विमानतळाने हिवाळी वेळापत्रकात दोन आंतरराष्ट्रीय ठिकाणांसह देशांतर्गत ३४ शहरांसाठी थेट उड्डाणे उपलब्ध केली असून, मालवाहतुकीत सप्टेंबर २०२५ मध्ये तब्बल ३३ टक्क्यांची विक्रमी वाढ नोंदवली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : पुणे विमानतळावरून आता थेट आंतरराष्ट्रीय प्रवास करता येणार आहे. विमानतळ प्राधिकरणाने (एएआय) जाहीर केलेल्या हिवाळी वेळापत्रकानुसार, देशांतर्गत ३४ शहरांसह दोन आंतरराष्ट्रीय ठिकाणांपर्यंत उड्डाणांची सोय उपलब्ध झाली आहे. या नव्या बदलांमुळे पश्चिम भारतातील प्रमुख हवाई केंद्र म्हणून पुण्याची ओळख निर्माण झाली आहे, तर दुसरीकडे, विमानतळावरील मालवाहतुकीत तब्बल ३३ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

