Pune Airport: विमान प्रवाशी ताटकळत; आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांना ग्रीन चॅनलमधून जाण्यास मज्जाव

पुणे : सीमाशुल्क (कस्टम ड्यूटी) विभागाकडून पुणे विमानतळावर आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांना 'रेड चॅनल'मधून जाण्याची सक्ती केली जात आहे. सीमाशुल्क भरावे लागण्याजोगी एकही वस्तू नसणाऱ्या प्रवाशांनाही ग्रीन चॅनलमधून जाण्यास मज्जाव केला जात असल्याने तपासणीसाठी उशीर होत आहे. याचा थेट परिणाम आंतरराष्ट्रीय विमानांच्या वेळापत्रकावर होत असून, प्रवाशांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे..'रेड चॅनल' हा विमानतळावरचा सीमा शुल्क भरण्यासाठी अथवा संशयित प्रवाशाची तपासणी करण्यासाठी स्वतंत्र मार्ग असतो. सध्या पुणे विमानतळाकडून प्रत्येकच प्रवाशाला 'रेड चॅनल'मधून जावे लागत असल्याने प्रवासी आणि त्यांच्या सामानाच्या तपासणीसाठी उशीर होत आहे..परिणामी 'पार्किंग बे'वर थांबलेल्या विमानाला सीमाशुल्क विभागाकडून क्लिअरन्स मिळण्यात उशीर होतो. याचा परिणाम पुणे विमानतळाच्या आंतरराष्ट्रीय विमानांच्या वेळापत्रकावर होत आहे. पुण्यात वेळेत दाखल होऊनही प्रवाशांना 'पार्किंग बे'अभावी विमानातच किमान दीड ते दोन तास ताटकळत बसावे लागते..गेल्या काही दिवसांपासून पुणे विमानतळावर असे प्रकार वारंवार घडत आहेत. बुधवारी रात्री १० वाजून सहा मिनिटांनी दुबईहून 'इंडिगो' कंपनीचे विमान (६ई १४८४) पुणे विमानतळावर दाखल झाले. आंतरराष्ट्रीय विमानांसाठी 'पार्किंग बे' एक आणि दोनचा वापर केला जातो. यावेळी दोन्ही पार्किंग बेवर दुबई व बँकॉकला जाणारी विमाने होती. त्यामुळे दुबईहून आलेल्या विमानाला 'पार्किंग बे' क्रमांक दहावर नेण्यात आले..या विमानातील प्रवाशांना सुमारे एक तास दहा मिनिटे विमानातच बसून राहावे लागले. यादरम्यान बँकॉकला जाणाऱ्या विमानाचे उड्डाण झाले; मात्र तो 'पार्किंग बे' दुबईहून आलेल्या विमानासाठी उपलब्ध करून न देता हैदराबाद येथून आलेल्या विमानासाठी उपलब्ध करण्यात आला. रात्री उशिरा 'पार्किंग बे' क्रमांक एक हा दुबईहून पुण्यात दाखल झालेल्या विमानासाठी उपलब्ध करून देण्यात आला. सुमारे साडेबाराच्या सुमारास या विमानाचे बोर्डिंग सुरू झाले..ग्रीन चॅनल म्हणजे काय?हा मार्ग त्याच प्रवाशांसाठी असतो, ज्यांच्याकडे सीमाशुल्क आकारणीस पात्र वस्तू नाहीत. प्रवाशांकडे केवळ वैयक्तिक वापरासाठी असलेले सामान, अनुमती मर्यादेतील भेटवस्तू किंवा करमुक्त वस्तू असतात..रेड चॅनल म्हणजे काय?सीमाशुल्क भरावा लागणारा माल किंवा जाहीर करण्यासारख्या वस्तू आहेत, त्यांच्यासाठी हा मार्ग असतो. म्हणजे ज्यांची किंमत 'फ्री अलाउन्स'पेक्षा अधिक आहे किंवा ज्यावर कस्टम ड्यूटी लागू होते..आंतरराष्ट्रीय विमानांचे वेळापत्रक विस्कळित होत आहे, हे खरे आहे. यासंदर्भात आम्ही कस्टम अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन त्यांना ग्रीन चॅनलसंदर्भात विनंती केली आहे. 'पार्किंग बे' वेळेत उपलब्ध झाल्यास विमानांना उशीर होणार नाही.- संतोष ढोके,विमानतळ संचालक, पुणे.Premium|Gold Investment : सोन्यामध्ये नियमित गुंतवणूक यापुढेही फायदेशीर!.पुणे विमानतळावर काही प्रवाशांकडून 'ग्रीन चॅनल'चा गैरवापर झाला आहे. सीमाशुल्क चुकविण्यासाठी काही प्रवासी जाणीवपूर्वक या मार्गातून बाहेर पडतात. परिणामी, आम्ही प्रवाशांच्या बॅगा सतर्कपणे तपासतो. अनेकदा 'बॅगेज सिस्टिम'मध्ये बिघाड झाल्याने बॅग खालून वर येण्यास उशीर होतो. त्यामुळे तपासणीस उशीर लागतो.''- श्वेता निवडंगे, उपायुक्त, सीमाशुल्क विभाग.