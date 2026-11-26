पुणे : पुणे विमानतळावरील वाहनांची गर्दी आणि वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी प्रवाशांना सोडण्यासाठी किंवा घेण्यासाठी येणाऱ्या वाहनांना पिकअप-ड्रॉप मार्गिकेत आता केवळ १५ मिनिटे थांबता येणार आहे. निर्धारित वेळेपेक्षा अधिक काळ वाहन थांबल्यास ५०० रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे. वाहनचालकांना नव्या नियमाची माहिती व्हावी, यासाठी ३० नोव्हेंबरपर्यंत प्रायोगिक तत्त्वावर त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार असून, १ डिसेंबरपासून नियमाची कठोर अंमलबजावणी होणार आहे. .Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.विमानतळावरील प्रवाशांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. त्यामुळे विमानतळाच्या प्रवेश आणि निर्गमन मार्गिकांवर वाहनांची गर्दी होत आहे. अनेक वाहनचालक प्रवाशांची वाट पाहण्यासाठी पिकअप आणि ड्रॉप मार्गिकांमध्ये बराच वेळ थांबत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे इतर वाहनांच्या वाहतुकीला अडथळा निर्माण होतो. ही समस्या सोडविण्यासाठी विमानतळ प्रशासनाने १५ मिनिटांची मर्यादा निश्चित केली आहे..या नियमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी विमानतळावर स्वयंचलित क्रमांक ओळख प्रणाली (एएनपीआर) बसविली आहे. मार्गिकांच्या प्रवेश आणि बाहेर पडण्याच्या ठिकाणी कॅमेरे लावले असून, त्याद्वारे वाहनांचे क्रमांक आणि छायाचित्रे नोंदविली जाणार आहेत. वाहनाने संबंधित मार्गिकेत किती वेळ घालविला, याची संगणकीय पद्धतीने गणना केली जाईल. मर्यादेपेक्षा अधिक वेळ थांबलेल्या वाहनांना ५०० रुपये दंड आकारण्यात येईल. दंडाची रक्कम फास्टॅग किंवा क्यूआर कोडद्वारे स्वीकारली जाणार आहे. त्यासाठी पिकअप-ड्रॉप क्षेत्रात स्वतंत्र व्यवस्था केली जाणार आहे..याविषयी केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ म्हणाले, ‘‘प्रवाशांची सोय आणि विमानतळावर विनाअडथळा प्रवेश हे आमचे प्राधान्य आहे. तंत्रज्ञानावर आधारित १५ मिनिटांच्या वेळ मर्यादेमुळे वाहतूक कोंडी कमी होऊन उपलब्ध पायाभूत सुविधांचा प्रभावी वापर होईल. या प्रवासीकेंद्रित उपक्रमामुळे वाहतूक शिस्त सुधारेल आणि प्रवाशांना सुरक्षित व सुखकर अनुभव मिळेल.’’.Jan Kalyan Expressway: जनकल्याण एक्सप्रेस-वे बीडऐवजी भूम-वाशीतून न्या; धाराशिवकरांची मागणी, खासदार ओमराजे निंबाळकरांचा पाठपुरावा.‘एरो मॉल’मध्ये पार्किंगचा पर्यायप्रवाशांची वाट पाहण्यासाठी अधिक वेळ लागणार असल्यास किंवा प्रवाशांसोबत विमानतळाच्या आत जायचे असल्यास वाहनचालकांना ‘मल्टिलेव्हल कार पार्किंग’ किंवा ‘एरो मॉल’मधील पार्किंगचा वापर करावा लागणार आहे. तेथून विमानतळाच्या मुख्य टर्मिनलपर्यंत जाण्यासाठी मोफत बससेवा उपलब्ध आहे, असे विमानतळ प्रशासनाने सांगितले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.