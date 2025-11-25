Pune Airport: धावपट्टीजवळच्या बोगद्यांना पिंजरे; बिबट्याला जेरबंद करण्यासाठी उपाय, कॅमेऱ्यांच्या संख्येत वाढ

पुणे : पुणे विमानतळाच्या धावपट्टीखाली भूमिगत सांडपाण्याची व्यवस्था आहे. त्यामुळे तेथे सांडपाणी वाहिन्यांचे मोठे जाळे आहे. याच मार्गाचा वापर करून बिबट्या धावपट्टीजवळ ये-जा करतो..त्याचा शोध घेण्यासाठी वन विभागाने ट्रॅप कॅमेऱ्यांची संख्या वाढवली असून, सोमवारी भूमिगत बोगद्यांना (सांडपाणी वाहिन्या) पिंजरे लावले आहेत. तसेच, विमानतळाभोवतीच्या सीमा सुरक्षा भिंतीचे काम करण्याच्या सूचना वन विभागाने दिल्या आहेत..गेल्या आठवड्यात धावपट्टीजवळ (टॅक्सी वे के-४) बिबट्या तीन दिवस आढळला. रात्री दीड ते दोनच्या सुमारास तो दिसला. रात्रीच्या वेळी विमानांची वाहतूक सर्वाधिक होते. अशा वेळी बिबट्याचा धावपट्टीजवळचा वावर विमान वाहतुकीसाठी धोकादायक ठरू शकतो. त्यामुळे प्रवाशांच्या सुरक्षेवर प्रश्न ऐरणीवर आला आहे..धावपट्टीखाली भूमिगत सांडपाणी वाहिन्या असल्याने कुत्र्यांचा वावर अधिक आहे. बिबट्या भक्ष्याच्या शोधात तेथे येतो. त्यामुळे बिबट्याला शोधण्यासाठी आतापर्यंत १० कॅमेरे व दोन बोगद्यांना पिंजरे लावले आहेत. याशिवाय वन विभाग अन्य पातळीवर काम करत आहे..वन विभागासमोर आव्हानधावपट्टीजवळ वाढलेले गवत विमानतळ परिसरात वाया जाणारे अन्नपदार्थ सीमा सुरक्षा भिंतीची तोडफोड हवाई दलाच्या अखत्यारीत परिसर असल्याने वन कर्मचाऱ्यांना वावरण्यास मर्यादा भटके श्वान.Pune Airport : पुणे विमानतळाच्या धावपट्टीपर्यंत बिबट्या, दोन दिवसांत दुसऱ्यांदा दर्शन; रात्री दीडची घटना, सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर.‘‘हवाई दलाच्या अधिकाऱ्यांबरोबर प्राथमिक चर्चा झाली आहे. सोमवारी प्रत्यक्षात पाहणी करून पिंजरे लावले आहेत. उपाययोजनांमध्ये आवश्यकतेनुसार वाढ केली जाईल.’’ - आशिष ठाकूर, मुख्य वन संरक्षक, पुणे विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.