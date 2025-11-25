पुणे

Pune Airport: धावपट्टीजवळच्या बोगद्यांना पिंजरे; बिबट्याला जेरबंद करण्यासाठी उपाय, कॅमेऱ्यांच्या संख्येत वाढ

Leopard Sightings Near Pune Airport: पुणे विमानतळाच्या धावपट्टीजवळ बिबट्याचा वावर सतत वाढत असल्याने प्रवाशांच्या सुरक्षेवर धोक्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. वन विभागाने भूमिगत सांडपाणी वाहिन्यांमध्ये पिंजरे लावले आणि ट्रॅप कॅमेऱ्यांची संख्या वाढवली आहे.
Pune Airport

Pune Airport

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : पुणे विमानतळाच्या धावपट्टीखाली भूमिगत सांडपाण्याची व्यवस्था आहे. त्यामुळे तेथे सांडपाणी वाहिन्यांचे मोठे जाळे आहे. याच मार्गाचा वापर करून बिबट्या धावपट्टीजवळ ये-जा करतो.

Loading content, please wait...
pune
Passenger
Airport
trap
Wildlife
Forest department
pune airport

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com