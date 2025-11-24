पुणे

Pune Airport: विमानतळ प्रशासन, वन विभागाची आज बैठक; धावपट्टीजवळ बिबट्याच्या दर्शनामुळे सतर्क, कॅमेऱ्यांच्या संख्येत वाढ

Leopard Sighting Near Pune Airport Runway: पुणे विमानतळाच्या धावपट्टीजवळ बिबट्याचा वावर आढळून आल्यानंतर सर्व यंत्रणा सतर्क झाल्या आहेत. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सोमवारी विमानतळ प्रशासनासोबत वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक होणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
