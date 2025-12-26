पुणे

Pune Airport : पुण्याची धाव आखाती देशांपुरतीच; वीस वर्षांत फक्त दुबई, बँकॉक, अबुधाबी सेवा

पुणे विमानतळाहून आंतरराष्ट्रीय विमानसेवेचा विस्तार केवळ निवडक अशा पाच शहरांपुरताच मर्यादित.
सकाळ वृत्तसेवा
- प्रसाद कानडे

पुणे - पुणे विमानतळाहून आंतरराष्ट्रीय विमानसेवा सुरू होऊन वीस वर्षे झाली. मात्र, या कालावधीत आंतरराष्ट्रीय विमानसेवेचा विस्तार केवळ निवडक अशा पाच शहरांपुरताच मर्यादित राहिला. यातील दोन शहरांची सेवा तर अजूनही बंदच आहे.

