Pune Airport : पुण्याची धाव आखाती देशांपुरतीच; वीस वर्षांत फक्त दुबई, बँकॉक, अबुधाबी सेवा

- प्रसाद कानडेपुणे - पुणे विमानतळाहून आंतरराष्ट्रीय विमानसेवा सुरू होऊन वीस वर्षे झाली. मात्र, या कालावधीत आंतरराष्ट्रीय विमानसेवेचा विस्तार केवळ निवडक अशा पाच शहरांपुरताच मर्यादित राहिला. यातील दोन शहरांची सेवा तर अजूनही बंदच आहे..आता केवळ पुण्याहून उड्डाण घेणारी विमाने दुबई, बँकॉक आणि अबुधाबीपर्यंतच मजल मारतात. पुण्याहून आंतरराष्ट्रीय विमानसेवा ही केवळ आखाती देशांपुरतीच मर्यादित राहिली असून, त्याचा फटका पुण्यासह पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रवाशांना, पर्यटकांना बसत आहे.पुणे विमानतळावरून पहिले आंतरराष्ट्रीय विमानाचे उड्डाण १२ डिसेंबर २००५ झाले. ही एअर इंडियाची पुणे ते दुबई अशी सेवा होती. याच्या दुसऱ्या दिवशी म्हणजे १३ डिसेंबर २०२५ ला पुण्याहून सिंगापूरला सेवा सुरू झाली. ही सेवा ‘इंडिया एअरलाइन्स’ची होती. काही काळानंतर ‘इंडिया एअरलाइन्स’ विलीनीकरण एअर इंडिया’मध्ये झाले..त्यानंतरच्या काळात ‘जेट एअरवेज’ची सिंगापूर, अबुधाबीसाठी सेवा सुरू झाली. लुफ्तान्साची सेवा फ्रँकफर्टसाठी सुरू झाली आणि ‘स्पाइसजेट’ची सेवा बँकॉकसाठी सुरू झाली. काही दिवसानंतर या तिन्ही सेवा बंद झाल्या. पैकी ‘जेट एअरवेज’ कंपनीच बंद झाली. अजूनही सिंगापूर, फ्रँकफर्टसाठी विमानसेवा सुरू झाली नाही..छोट्या विमानांचाच वापरपुणे विमानतळाचा एरोड्रोम कोड हा ‘४ डी’ आहे. मात्र, त्यात समाविष्ट असलेले मोठे विमान पुणे विमानतळावर उतरू शकत नाही. परिणामी तुलनेने छोटे विमान अर्थात ए-३२०, ए-३२१ प्रकारच्या विमानाची वाहतूक सुरू आहे. ही विमाने ‘कोड सी’ प्रकारच्या विमानतळावर वाहतूक करण्यासाठी निर्देशित केली आहे..मोठे विमान (वाइड बॉडी) पुणे विमानतळावर उतरण्यासाठी केवळ धावपट्टीचे विस्तारीकरण करून चालणार नाही, तर विमानतळाच्या ‘एअर साईड’च्या बाजूला असलेल्या पार्किंग बे, टॅक्सी वे याची संख्या आणि क्षमता दोन्ही वाढविणे गरजेचे आहे. मोठी विमाने उतरण्यासाठी त्या लांबीचा आणि मोठ्या विमानांचे वजन पेलण्याची क्षमता असलेला ‘पार्किंग बे’ पुणे विमानतळावर नाही. पुण्याहून मोठ्या विमानांची उड्डाणे होण्यासाठी परिचालन, क्षमता या दोन्हींमध्ये बदल करावा लागेल..आंतरराष्ट्रीय सेवेचा विस्तार का नाही?पुणे विमानतळावर आंतरराष्ट्रीय विमानांसाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांची अजूनही वानवा आहे.आंतरराष्ट्रीय विमानांसाठी आवश्यक असलेली धावपट्टीची लांबी आणखी वाढलेली नाही.धावपट्टीसह ऍप्रन, टॅक्सी वे सारख्या आवश्यक बाबीवर मर्यादा.कॅट थ्री-बी सारखी आधुनिक प्रणाली नाही. .अमेरिका, युरोप गाठण्यासाठी...पुण्याहून अमेरिका, युरोपसाठी विमानसेवा सुरू होण्यासाठी बोइंग ७८७ अर्थात ड्रीमलाईनर, बोइंग ७८६, एअरबस-ए ३१० या प्रकारच्या विमानांची गरज आहे. या विमानांचे विंग्सस्पॅन ३६ मीटरपेक्षा जास्त आणि ५२ मीटरपेक्षा कमी (कोड डी), तसेच ५२ मीटरपेक्षा जास्त आणि ६५ मीटरपेक्षा कमी (कोड-इ) या विमानांची गरज आहे. यांसह टॅक्सी वेचे अधिकचे वजन पेलण्याची क्षमता वाढविणे, ऍप्रन अधिक मजबूत करणे आदी प्रकारची कामे करावी लागणार आहे, तरच पुण्याहून अमेरिका, युरोपची सेवा सुरू होऊ शकेल..पंखाच्या लांबीवरून ठरतो कोडकोड-ए : १५ मीटरपेक्षा कमीकोड-बी : २४ मीटरपेक्षा कमीकोड-सी : २४ मीटरपेक्षा जास्त आणि ३६ मीटरपेक्षा कमीकोड-डी : ३६ मीटरपेक्षा जास्त आणि ५२ मीटरपेक्षा कमीकोड-इ : ५२ मीटरपेक्षा जास्त आणि ६५ मीटरपेक्षा कमी(विमानाच्या एका बाजूचा पंखा ते दुसऱ्या बाजूच्या पंख्यापर्यतच्या लांबीचा विचार केला आहे).डिसेंबर २००५ मध्ये पुण्याहून आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांची सुरुवात झाली. मात्र, संरक्षण दलांच्या नियंत्रणाखालील विमानतळ, स्लॉट आणि वेळेच्या मर्यादा, अपुरी पायाभूत सुविधा, स्वतंत्र आणि क्षमतेने सक्षम आंतरराष्ट्रीय टर्मिनलचा अभाव यामुळे आंतरराष्ट्रीय एअरलाइन्सना नियोजन करणे कठीण झाले. परिणामी आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे बंद झाली. तसेच, सेवेचा विस्तारही झाला नाही.- धैर्यशील वंडेकर, हवाई वाहतूक तज्ज्ञ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.