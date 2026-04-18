Pune Airport: पुणे विमानतळावर हवाई दलाच्या विमानाचा अपघात; लँडिंग करताना गिअर निकामी

IAF aircraft incident Pune: पुणे विमानतळावर शुक्रवारी (दि. १७) रात्री उशिरा भारतीय हवाई दलाच्या विमानाचा अपघात झाला. त्यामुळे धावपट्टी तात्पुरती बंद ठेवण्यात आलेली होती. या अपघातामध्ये कुठलीही हानी झाली नसल्याचं कळतंय. विमान कर्मचारी सुरक्षित आहेत. तर नागरी मालमत्तेचंही नुकसान झालेलं नाही..पुणे विमानतळावर लँडिंग करताना एका लढाऊ विमानाचे लँडिंग-गिअर निकामी झाले होते, त्यामुळे विमानाला अपघात झाला. भारतीय हवाई वाहतूक नियंत्रण केंद्रानुसार (IAF ATC), धावपट्टी मोकळी करून कामकाज पूर्ववत करण्यासाठी ४-५ तास लागतील. त्याप्रमाणे काम पूर्ण झालेलंदेखील आहे..रनवे दुरुस्त करण्याचं काम पूर्ण झालं असून शनिवारी सकाळी ७ः३० वाजल्यापासून विमाने उडण्यास सुरुवात होत आहे. तर ८ वाजल्यापासून विमाने उतरण्यास सुरुवात होईल. केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या सूचनेवरून वेगाने काम पूर्ण होत असल्याची माहिती आहे. शनिवारी दिवसभरात पुण्याची हवाई वाहतूक पूर्ववत होणार आहे.