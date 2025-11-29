Pune Airport Security : पुणे विमानतळावर आता AI चा 'डोळा'! बेकायदा थांबल्यास दीड हजाराचा फटका; 'नो पार्किंग' क्षेत्रात नवीन नियम

प्रसाद कानडे पुणे : देशातील गुप्तचर यंत्रणांकडून पुणे विमानतळाला अलर्ट मिळाल्यानंतर विमानतळ व परिसरातील सुरक्षा वाढविण्यात आली आहे. पुणे विमानतळाच्या परिसरात सुरक्षेच्या कारणास्तव पहिल्यांदाच ‘एआय’ (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) आधारित कॅमेरे बसविले आहे. या परिसरात बेकायदा थांबणाऱ्या वाहनांची नंबरप्लेट हे ‘एआय’ कॅमेरे स्कॅन करतील तसेच त्या वाहन मालकाला लागलीच चलन पाठविले जाईल. हा दंड दीड हजार रुपयांपर्यंत असू शकतो. यामुळे विमानतळाची सुरक्षा आणि वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी मदत होणार आहे..सुरक्षेच्या कारणास्तव गेल्या काही दिवसांपासून विमानतळ परिसरात बेकायदेशीरपणे थांबणाऱ्या वाहनांवर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल (सीआयएसएफ) व वाहतूक पोलिसांकडून कारवाई केली जात होती. मात्र या कारवाईला काही मर्यादा होती. कारवाई पुरते वाहने रस्त्यावरून दूर जात, थोड्या वेळाने पुन्हा विमानतळाच्या परिसरात वाहनाची गर्दी होत होती. आता मात्र त्याच्यावर ‘एआय’ची मात्रा लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे वाहने रस्त्यावर थांबणार नाही, परिणामी वाहतूक कोंडी देखील होणार नाही. पुणे पोलिसांच्या या प्रयत्नामुळे विमानतळाच्या सुरक्षेत वाढ झाली आहे..दोन रस्त्यांवर कॅमेरेनवीन टर्मिनल ते लोहगाव चौक व नवीन टर्मिनल ते सिंबायोसिस महाविद्यालय या दोन रस्त्यांवर वाहन चालक प्रामुख्याने थांबत असल्याने या रस्त्यावर ‘एआय’ कॅमेरे बसविले जात आहे. ‘ट्रॅफिक वायलोशन डिटेक्शन’ या अंतर्गत कारवाई केली जाणार आहे. वाहतूक पोलिसांनी हे दोन्ही रस्ते ‘नो पार्किंग, नो स्टॉपिंग’ असे जाहीर केले असून विविध ठिकाणी फलक देखील लावले आहेत. त्यामुळे प्रवाशांना सोडायला आलेले वाहन जर तीन मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ येथे थांबल्यास कॅमेऱ्याच्या मदतीने त्याच्यावर दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. पाचशे ते पंधराशे रुपये अशी दंडाची रक्कम आहे..Nanded Crime : गोळीचा चुकला ‘नेम’, मग फरशीने केला ‘गेम’.वाहतूक कोंडीतून सुटकापुणे विमानतळावर दाखल होणाऱ्या व बाहेर पडणाऱ्या प्रवाशांना वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतो. विशेषतः रात्रीच्या वेळी पुणे विमानतळावर विमानांची वाहतूक जास्त असल्याने विमानतळाच्या बाहेर मोठ्या प्रमाणात कॅब व रिक्षा उभ्या असतात. परिणामी अनेकदा वाहतूक कोंडी होते. यामुळे प्रवाशांना वेळेत टर्मिनलमध्ये न पोहोचता आल्याने त्यांना विमान प्रवासाला देखील मुकावे लागले आहे. एरोमॉल व विमानतळ प्रशासनाने या संदर्भात रस्त्यावर थांबणाऱ्या वाहनांवर कारवाई करण्याची मागणी वाहतूक पोलिसांकडे केली होती. त्यामुळे आता पोलिसांनी स्वतःहूनच ‘एआय’ कॅमेरे बसविण्यास सुरुवात केली असून त्या माध्यमातून विमानतळाच्या बाहेरील परिसरातील वाहनांवर नजर ठेवता येणार आहे..पुणे विमानतळाच्या परिसरात असलेल्या दोन रस्त्यांवर विविध ठिकाणी ‘एआय’ कॅमेरे लावले आहेत. शनिवारपासून (ता. २९) बेकायदा पार्किंग, ट्रिपल सीट जाणाऱ्या वाहनांवर कारवाई केली जाणार आहे.- हिंमत जाधव, वाहतूक पोलिस उपायुक्त, पुणे.पुणे विमानतळ दृष्टिक्षेपातसुमारे १०० दैनंदिन उड्डाणेसुमारे १०० लँडिंगसुमारे ३५ हजार प्रवासी संख्या१० एअरलाइन्स३९ शहरांना विमानसेवा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.