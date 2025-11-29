पुणे

Pune Airport Security : पुणे विमानतळावर आता AI चा 'डोळा'! बेकायदा थांबल्यास दीड हजाराचा फटका; 'नो पार्किंग' क्षेत्रात नवीन नियम

AI Cameras Boost Pune Airport Security : पुणे विमानतळाच्या परिसरात सुरक्षा वाढवण्यासाठी आणि वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी प्रथमच 'एआय' आधारित (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत.
AI Cameras Boost Pune Airport Security

AI Cameras Boost Pune Airport Security

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

प्रसाद कानडे

पुणे : देशातील गुप्तचर यंत्रणांकडून पुणे विमानतळाला अलर्ट मिळाल्यानंतर विमानतळ व परिसरातील सुरक्षा वाढविण्यात आली आहे. पुणे विमानतळाच्या परिसरात सुरक्षेच्या कारणास्तव पहिल्यांदाच ‘एआय’ (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) आधारित कॅमेरे बसविले आहे. या परिसरात बेकायदा थांबणाऱ्या वाहनांची नंबरप्लेट हे ‘एआय’ कॅमेरे स्कॅन करतील तसेच त्या वाहन मालकाला लागलीच चलन पाठविले जाईल. हा दंड दीड हजार रुपयांपर्यंत असू शकतो. यामुळे विमानतळाची सुरक्षा आणि वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी मदत होणार आहे.

Loading content, please wait...
cctv
Security
Camera
Airport
CCTV Camera
Traffic

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com