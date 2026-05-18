Pune Airport Detention: पुणे विमानतळावरून गुवाहाटीला पळ काढण्याच्या तयारीत असलेल्या दोन बांगलादेशी महिलांसह अल्पवयीन मुलाला खडक पोलिसांकडून ताब्यात

पुणे : पुणे विमानतळावरून आसाममधील गुवाहाटी येथे विमानाने पळून जाण्याच्या तयारीत असलेल्या दोन बांगलादेशी महिलांसह एका अल्पवयीन मुलाला खडक पोलिसांनी ताब्यात घेतले. खडक पोलिस आणि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाच्या मदतीने ही संयुक्त कारवाई करण्यात आली..पोलिसांनी शाहीनूर बेगम शेख (वय ४२) आणि शागुरिका बेगम युलिया शेख (वय २८) या दोन महिलांसह एका अल्पवयीन मुलाला ताब्यात घेतले आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दोन बांगलादेशी महिला आणि एक अल्पवयीन मुलगा वैध कागदपत्रे नसताना गुवाहाटीला जाणाऱ्या विमानात बसण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती परिमंडळ एकचे पोलिस उपायुक्त कृषिकेश रावले यांना मिळाली. त्यानुसार खडक पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक शशिकांत चव्हाण यांनी तातडीने पोलिसांचे पथक विमानतळाकडे रवाना केले. खडक, विमानतळ पोलिस आणि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाच्या पथकाने विमानतळ परिसरात सापळा रचून तिघांना ताब्यात घेतले..हे तिघे संशयित मूळचे बांगलादेशातील बिगाराट जिल्ह्यातील रहिवासी आहेत. ते काही दिवसांपूर्वी बांगलादेशातून बेकायदेशीरपणे भारतात आले आणि सोलापूर येथे राहत होते. सोलापूरहून ते पुणे विमानतळावर पोहोचले आणि तेथून पुढे गुवाहाटीला जाण्याच्या तयारीत होते. पुढील कारवाईसाठी तिघांना विमाननगर पोलिसांच्या ताब्यात दिले आहे..दहा महिन्यांत ९७ घुसखोर ताब्यातगुवाहाटी येथे विमानाने पळून जाण्याच्या तयारीत असलेल्या दोन बांगलादेशी महिलांसह एका अल्पवयीन मुलाला खडक पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. शहरात बेकायदा वास्तव्यास असलेल्या बांगलादेशी घुसखोरांविरुद्ध पोलिसांनी युद्धपातळीवर मोहीम उघडली आहे. मागील दहा महिन्यांच्या कालावधीत परिमंडळ एकच्या अंतर्गत ९७ बांगलादेशी नागरिकांना ताब्यात घेण्यात आले आहे, अशी माहिती पोलिस उपायुक्त कृषिकेश रावले यांनी दिली.