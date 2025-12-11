Pune Airport : पुणे विमानतळावरील ‘प्रवास’ आता सुसह्य; प्रवासी आनंदले; गोंगाट अन् गर्दीही नाही

पुणे - कोणी चेन्नईला जाणारा तर कोणी दिल्लीला, सर्वच प्रवासी आता आनंदले होते. पुणे विमानतळावर दाखल झालेल्या प्रवाशांना गर्दी वा गोंगाटाला तोंड द्यावे लागले नाही. प्रवाशांचा प्रवास आता सुखद अन् सुसह्य झाला. त्याला कारण ठरले पुणे विमानतळावरील अधिकारी आणि ‘सीआयएसएफ’चे जवान. .गेल्या काही दिवसांपासून पुण्यासह देशातील विविध विमानतळांवर ‘इंडिगो’मुळे आणीबाणीची स्थिती निर्माण झाली. प्रवाशांना खूप अडचणींचा सामना करावा लागला. यामुळे अनेकांनी आपला नियोजित प्रवास रद्द केला.हवाई वाहतूक मंत्रालय व ‘डीजीसीए’ने विमानतळावरील परिस्थिती सामान्य करण्यासाठी व प्रवाशांना दिलासा देण्यासाठी भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना देशातील मुख्य विमानतळांवर पाठविले. पुणे विमानतळावर देखील काही वरिष्ठ अधिकारी दाखल झाले. त्यांनी प्रवाशांशी संपर्क साधून परिस्थिती जाणून घेतली..‘चेक इन’पासून बोर्डिंग गेटपर्यंत प्रवाशांना येणाऱ्या अडचणींविषयी संवाद साधला. यावेळी प्रवाशांनी पुणे विमानतळावर चांगला अनुभव येत असून त्यांना कुठेच गोंगाट अथवा गर्दीचा सामना करावा लागला नसल्याचे सांगितले.दिवसात २३ हजार जणांचा प्रवासपुणे विमानतळावर प्रवाशांच्या संख्येत वाढ होत आहे. विमाने रद्द होण्याचे प्रमाणही कमी झाले आहे. बुधवारी १० विमानांची वाहतूक रद्द झाली. यात चार आगमन व सहा प्रस्थान करणाऱ्या विमानांचा समावेश आहे. बुधवारी १३२ विमानांची वाहतूक झाली असून यात २३ हजार २०४ प्रवाशांनी प्रवास केला..प्रवाशांशी संवाद साधून त्यांच्या अडचणी जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र अनेकांनी पुणे विमानतळावरील व्यवस्थेविषयी समाधान व्यक्त केले आहे. प्रवासी सुविधा व सुरक्षेला नेहमीच प्राधान्य असणार आहे.- संतोष ढोके, विमानतळ संचालक, पुणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.