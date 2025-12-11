पुणे

Pune Airport : पुणे विमानतळावरील ‘प्रवास’ आता सुसह्य; प्रवासी आनंदले; गोंगाट अन् गर्दीही नाही

गेल्या काही दिवसांपासून पुण्यासह देशातील विविध विमानतळांवर ‘इंडिगो’मुळे आणीबाणीची स्थिती निर्माण झाली होती.
Pune Airport

Pune Airport

पुणे - कोणी चेन्नईला जाणारा तर कोणी दिल्लीला, सर्वच प्रवासी आता आनंदले होते. पुणे विमानतळावर दाखल झालेल्या प्रवाशांना गर्दी वा गोंगाटाला तोंड द्यावे लागले नाही. प्रवाशांचा प्रवास आता सुखद अन् सुसह्य झाला. त्याला कारण ठरले पुणे विमानतळावरील अधिकारी आणि ‘सीआयएसएफ’चे जवान.

