Pune Airport : प्रवाशांची वाट पाहण्यासाठी टर्मिनलवर थांबणाऱ्या वाहनांवर विमानतळ प्रशासनाची नजर; एनपीआर कॅमेऱ्यांद्वारे वेळेची नोंद होणार

विमानतळाच्या टर्मिनलवर वाहनांचा थांबा ‘महागात’ ; १५ मिनिटांपेक्षा अधिक थांबल्यास ५०० रुपये दंडपुणे, ता. १६ : पुणे विमानतळाच्या टर्मिनलमध्ये वाहनचालकांना प्रवाशांची वाट पहात थांबणे आता महागात पडणार आहे. कारण येत्या डिसेंबरपासून विमानतळ प्रशासनाकडून ‘ड्वेल टाइम’ची (थांब्याचा कालावधी) अंमलबजावणी केली जाणार आहे. यात १५ मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ थांबल्यास संबंधित वाहनचालकाला ५०० रुपयांचा दंड होईल. यासाठी टर्मिनलमध्ये एनपीआर (नंबरप्लेट रेकग्निशन) कॅमेरे बसविले असून दोन मोठे स्क्रीनही लावले जात आहेत. १५ मिनिटांच्या आत वाहन काढले तर कोणतीही कारवाई होणार नाही, मात्र १५ मिनिटांनंतर त्या वाहनाला ५०० रुपयांचा दंड होईल. .पुणे विमानतळाच्या टर्मिनलमध्ये दररोज सुमारे १५ हजार वाहनांची वाहतूक होते. अनेक वाहनचालक प्रवाशांची वाट पाहत टर्मिनलच्या परिसरात तासनतास थांबून राहतात. विशेषतः रात्रीच्या वेळी विमानांची वाहतूक जास्त असते, अशावेळी कोंडी होते. प्रवाशांना याचा थेट फटका बसत आहे. या पार्श्वभूमीवर विमानतळ प्रशासन ‘ड्वेल टाइम’ पद्धतीचा नियम लागू करणार आहे..भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाकडून ‘ड्वेल टाइम’ला मंजुरी मिळाली आहे. तसा लेखी आदेश प्राप्त झाला आहे. त्यानुसार डिसेंबरपासून टर्मिनल परिसरात १५ मिनिटांपेक्षा अधिक वेळ थांबणाऱ्या वाहनचालकांवर कारवाई केली जाणार आहे. यामुळे कोंडी कमी होण्यास मदत होईल. - युवराजसिंग रजपूत, उपाध्यक्ष, एरोमॉल.दंडाची वसुली कशी करणार?वाहनाचा टर्मिनलच्या गेटमधून प्रवेश करताना व गेटमधून बाहेर पडताना सॉफ्टवेअर प्रणालीत नोंद होणार.१५ मिनिटांपेक्षा अधिक वेळ वाहन थांबल्यास गेटमधून बाहेर पडताना वाहनावरील फास्टटॅगच्या माध्यमातून ५०० रुपये दंडाची रक्कम वसूल केली जाणार.यासाठी वाहनांना फास्टटॅग अनिवार्य केला आहे.फास्टटॅग नसलेल्या वाहनचालकांकडून रोख रक्कम अथवा ऑनलाइन माध्यमातून दंड वसूल केला जाणार..काय फायदे होणार?टर्मिनलमध्ये अनावश्यक थांबणाऱ्या वाहनांवर कारवाई.वाहतूककोंडी कमी होण्यास मदत.गुन्ह्यात वापरलेल्या वाहनांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवणे सोपे.रात्रीच्या वेळी किंवा खराब हवामानातही इन्फ्रारेड तंत्रज्ञानामुळे हे कॅमेरे नंबरप्लेट सहजपणे स्कॅन करतील..‘एनपीआर’ कसे काम करणारटर्मिनलच्या परिसरात सहा नंबरप्लेट रेकग्निशन कॅमेरेप्रत्येक वाहनाच्या नंबरप्लेटवर नजरनंबरप्लेट स्कॅन करून संबंधित वाहन किती वेळ टर्मिनलमध्ये थांबले आहे, हे ठरविणार१२ मिनिटांपेक्षा अधिक काळ वाहन थांबल्यास संबंधित वाहन स्क्रीनवर दिसणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.