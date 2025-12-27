पुणे

पुण्यात दोन्ही राष्ट्रवादीच्या युतीची चर्चा फिस्कटली, 'घड्याळा'वरून वाद; शरद पवारांचा मोठा निर्णय

Pune News पुण्यात शरद पवार गटासोबत युती करण्यासाठी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने 'घड्याळ' चिन्हाचा आग्रह धरला असल्याचे समजते. त्यास मात्र नकार देत राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने पुन्हा स्वतंत्र बैठक घेतली.
सकाळ वृत्तसेवा
दिवसभरातील राजकीय घडामोडीनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसला सोडून महाविकास आघाडीने एकत्र येत निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्याचा निर्णय शुक्रवारी रात्री घेतला. दरम्यान, रात्री उशिरा महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांची जागावाटपाच्या बैठकांना पुन्हा सुरुवात झाली. त्यामुळे दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्याची शक्यता मावळली असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

