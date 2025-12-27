पुण्यात दोन्ही राष्ट्रवादीच्या युतीची चर्चा फिस्कटली, 'घड्याळा'वरून वाद; शरद पवारांचा मोठा निर्णय

दिवसभरातील राजकीय घडामोडीनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसला सोडून महाविकास आघाडीने एकत्र येत निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्याचा निर्णय शुक्रवारी रात्री घेतला. दरम्यान, रात्री उशिरा महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांची जागावाटपाच्या बैठकांना पुन्हा सुरुवात झाली. त्यामुळे दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्याची शक्यता मावळली असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे..महाविकास आघाडीसोबत राष्ट्रवादी कॉग्रेसला घेत निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्याचा निर्णय तीन दिवसांपूर्वी घेण्यात आला होता. त्यानंतर महाविकास आघाडीबरोबरच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एकत्रित बैठका घेऊन जागा वाटपाचे सूत्र देखील निश्चित झाले होते. परंतु राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या सहभागाला विरोध दर्शवीत पदाचा आणि पक्षाचा राजीनामा दिला. दरम्यान, कॉंग्रेसच्या संसदीय मंडळाच्या बैठकीतही राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर न जाण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे महाविकास आघाडीत फूट पडल्याचे चित्र निर्माण झाले होते. त्यामुळे दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र येऊन निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार की राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष महाविकास आघाडीसोबत जाणार याबाबत तर्कवितर्क लढविले जात होते. .मोठी बातमी! नववर्षात राज्यातील सर्व शाळांमधील पटसंख्येची एकाचवेळी होणार पडताळणी; महसूल, शिक्षण विभागाचे असणार अधिकारी; बोगस पटसंख्येचा होणार पर्दाफाश.दरम्यान, महापालिका निवडणुकीबाबत महाविकास आघाडीतील पक्षांची बैठक झाली असून त्याबाबतची भूमिका लवकरच भूमिका जाहीर करण्यात येईल, असे तिन्ही पक्षाच्या नेत्यांनी सांगितले. या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी दिवसभर राष्ट्रवादी कॉंग्रेससह महाविकास आघाडी पक्षात राजकीय घडामोडींना वेग आला. कॉंग्रेसच्या निर्णयानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या नेत्यांची आज सकाळी बैठक झाली. त्यानंतर पक्षाच्या नेत्यांनी दुपारी अजित पवार यांची भेट घेतली. जागांबरोबरच चिन्हांबाबत त्यांनी अजित पवार यांच्यासोबत चर्चा केली. त्यामध्ये राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने 'घड्याळ' चिन्हाचा आग्रह धरला असल्याचे समजते. त्यास मात्र नकार देत राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाची पुन्हा स्वतंत्र बैठक झाली..राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचा काय निर्णय होतो, त्यासाठी दिवसभर कॉंग्रेस थांबली होती. पक्षाने महाविकास आघाडीबरोबरच कायम राहण्याचा निर्णय घेतल्याचे पक्षातील सूत्रांनी सांगितले. या निर्णयाची माहिती पक्षाच्या नेत्यांनी काँग्रेसशी संपर्क साधून त्यांना दिली. रात्री उशिरा महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी पुन्हा एकत्र येत जागा वाटपाच्या बैठक सुरू केल्या. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस सध्या तरी एकाकी पडल्याचे स्पष्ट झाले आहे..राष्ट्रवादीचा तगड्या उमेदवारांशी संपर्कमहाविकास आघाडीबरोबर काडीमोड होणार हे लक्षात आल्याने शुक्रवारी दुपारपासून राष्ट्रवादी काँग्रेसने अन्य पक्षांतील तगड्या उमेदवारांशी संपर्क साधण्यास सुरुवात केली. त्यामध्ये शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षातील काही नेत्यांचा समावेश आहे. महाविकास आघाडीत बिघाडी करण्याचा सत्ताधारी भाजपचा डाव उधळून लावण्यात यश आल्याची भावना तिन्ही पक्षाच्या नेत्यांनी बोलून दाखविली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.