पुणे

Amanora Park theft: हडपसरमधील अमनोरा पार्क सोसायटीत घरफोडी; साडेसात लाखांचे सोन्या-चांदीचे दागिने लंपास

अमनोरा पार्क टाऊनमधील टॉवरमध्ये दिवसाढवळ्या घरफोडी; मास्टर बेडरूममधील लॉकर फोडून साडेसात लाखांचे सोन्या-चांदीचे दागिने लंपास
Residential Security Breach: Assessing the 7.5 Lakh Theft Inside Amanora Park Town

Residential Security Breach: Assessing the 7.5 Lakh Theft Inside Amanora Park Town

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : हडपसर येथील अमनोरा पार्क टाऊनमधील एका सदनिकेचे कुलूप तोडून चोरट्यांनी कपाटातून सुमारे साडेसात लाख रुपये किमतीचे सोन्या-चांदीचे दागिने चोरून नेल्याची घटना घडली.

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