Ambedkar Cultural Hall: आंबेडकर सांस्कृतिक भवन विस्ताराला स्थायी समितीची मंजुरी; २५ कोटींच्या निधीसाठी राज्य सरकारकडे मागणी

पुणे : मंगळवार पेठेतील महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) भूखंडावरील आरक्षण कायम ठेवून त्या ठिकाणी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर गरीब विद्यार्थी वसतिगृह, लोकोपयोगी उपक्रम आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवनाचा विस्तार करण्याच्या प्रस्तावाला पुणे महापालिकेच्या स्थायी समितीने आज मंजुरी दिली. या कामासाठी राज्य शासनाकडे २५ कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी करण्यात आली असल्याची माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली..या प्रस्तावाला यापूर्वी शहर सुधारणा समितीची मान्यता मिळाली होती. नगरसेविका नंदिनी धेंडे यांनी संबंधित भूखंडावरील पीएसपी (सार्वजनिक व निमसार्वजनिक) आरक्षण कायम ठेवून आंबेडकर सांस्कृतिक भवनाच्या विस्तारासाठी आवश्यक निर्णय घेण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार स्थायी समितीने या भूखंडावरील आरक्षण कोणत्याही परिस्थितीत बदलू नये, अशी भूमिका स्पष्ट केली आहे. या जागेवर वसतिगृह आणि सांस्कृतिक भवनाचा विस्तार करण्यास राज्य शासनाने तातडीने मान्यता द्यावी, अशी शिफारस करण्यात आली आहे..स्थायी समितीच्या बैठकीत सदस्य वैशाली बनकर आणि रुपाली धावडे यांनी मांडलेल्या उपसूचनेलाही समितीने मंजुरी दिली. त्यानुसार, सांस्कृतिक भवनाच्या विस्तारासाठी आवश्यक असलेल्या २५ कोटी रुपयांच्या निधीबाबत राज्य शासनाने ३० दिवसांच्या आत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे..ऑक्टोबरअखेरपर्यंत राज्य शासनाकडून निधी उपलब्ध झाला नाही, तर पुणे महापालिकेने स्वतःच्या अर्थसंकल्पातून या स्मारकाच्या विस्ताराचे काम सुरू करावे, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस स्थायी समितीने प्रशासनाला केली आहे. या प्रकल्पामुळे परिसरातील गरजू विद्यार्थ्यांना वसतिगृहाची सुविधा उपलब्ध होणार असून सांस्कृतिक उपक्रमांनाही मोठी जागा मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.