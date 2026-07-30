पुणे

Ambedkar Cultural Hall: आंबेडकर सांस्कृतिक भवन विस्ताराला स्थायी समितीची मंजुरी; २५ कोटींच्या निधीसाठी राज्य सरकारकडे मागणी

आंबेडकर सांस्कृतिक भवन विस्तार, गरीब विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह आणि लोकोपयोगी उपक्रमांसाठी एमएसआरडीसी भूखंडावरील आरक्षण कायम ठेवत स्थायी समितीकडून २५ कोटींच्या निधीची राज्य शासनाकडे मागणी
Dr. Babasaheb Ambedkar
Dr. Babasaheb Ambedkar Cultural Hall Sakal
सकाळ डिजिटल टीम
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पुणे : मंगळवार पेठेतील महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) भूखंडावरील आरक्षण कायम ठेवून त्या ठिकाणी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर गरीब विद्यार्थी वसतिगृह, लोकोपयोगी उपक्रम आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवनाचा विस्तार करण्याच्या प्रस्तावाला पुणे महापालिकेच्या स्थायी समितीने आज मंजुरी दिली. या कामासाठी राज्य शासनाकडे २५ कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी करण्यात आली असल्याची माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली.

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