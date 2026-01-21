Pune Crime : पुण्यात सराईत गुन्हेगाराला बेड्या; आंबेगावातून 'गावठी पिस्तूल' अन् काडतुसे जप्त

पुणे : आंबेगाव पोलिसांनी एका सराईत गुन्हेगाराकडून गावठी पिस्तूल आणि दोन जिवंत काडतुसे जप्त केली आहेत. या प्रकरणी आरोपीविरुद्ध आंबेगाव पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..सुयश सोमनाथ घोडके (वय २४, रा. सिद्धी हाईट्स, अभिमन्यू कॉलेजजवळ, नऱ्हे, पुणे) असे अटक केलेल्या तरुणाचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आंबेगाव खुर्द परिसरात स्वामी नारायण मंदिराजवळ बुधवारी (ता. २१) एकाजवळ बेकायदेशीर शस्त्र असल्याची माहिती पोलिस अंमलदार ज्ञानेश्वर चिवटे आणि प्रमोद भोसले यांना मिळाली. .Pune Crime : गोकुळनगरमध्ये तरुणावर कोयत्यांनी हल्ला करणाऱ्या आरोपींना अटक .या माहितीच्या आधारे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार तपास पथकाने सापळा रचून आरोपीला अटक केली. झडतीदरम्यान त्याच्याकडून अंदाजे ४१ हजार रुपये किमतीचे एक गावठी पिस्तूल व दोन जिवंत काडतुसे जप्त करण्यात आली. न्यायालयाने आरोपीला २३ जानेवारीपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे..अतिरिक्त पोलिस आयुक्त राजेश बनसोडे, पोलिस उपायुक्त मिलिंद मोहिते, सहाय्यक आयुक्त राहुल आवारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वरिष्ठ निरीक्षक शरद झिने, पोलिस निरीक्षक (गुन्हे) गजानन चोरमले यांच्या पथकातील कर्मचाऱ्यांनी ही कारवाई केली. पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक मोहन कळमकर करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.