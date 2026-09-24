Pune News : विसर्जन रथामुळे रुग्णवाहिकेला रुग्ण उतरवावा लागला भर चौकात; स्ट्रेचरवरून रुग्णाला नेले ढकलत, शास्त्री रस्त्यावरील घटना

पुणे - गणपती मंडळाचा रथ पूना हॉस्पिटलच्या गल्लीत अडकल्याने संपूर्ण रस्ता बंद झाला. त्याच वेळी तेथे एक रुग्णवाहिका रुग्णाला घेऊन आली. या रुग्णवाहिकेला पुढे जाण्यासाठी रस्ता नसल्याने अखेर स्ट्रेचर रस्त्याने ढकलत रुग्णालयात दाखल करण्याची नामुष्की ओढावली. त्यामुळे किमान रुग्णालयांकडे जाणारे तरी रस्ते मोकळे ठेवणार की नाही असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे..गणेशोत्सवात गणेश मंडळांचे मांडव, देखावे व गर्दीमुळे मध्यवर्ती पुण्यातील रस्त्यांवरील वाहतूक मंदावली आहे. काही भागातील वाहतूक पूर्णपणे बंद करावी लागली आहे. त्यामुळे रुग्णवाहिकांना त्याचा फटका बसला आहे. गणेशोत्सव संपत आलेला असताना मंडळांचे रथ रांगेला लागण्यासाठी लक्ष्मी रस्ता, मंडई परिसरात निघत आहेत..लाल बहादूर शास्त्री रस्त्यावर रुग्णवाहिका अडकल्याने भीषण प्रसंगाला रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांना सामोरे जावे लागले. पूना हॉस्पिटलच्या गल्लीमधून एका मंडळाचा विसर्जन रथ बाहेर पडत असताना हा रथ तेथे अडकून पडला. त्यावर लावलेल्या साऊंड बॉक्समुळे पूर्ण रस्ता बंद झाला..त्याचवेळी तेथे रुग्णवाहिका आली, पण या रुग्णवाहिकेला आतमध्ये जाण्यासाठी रस्ता नव्हता. रुग्णाला तातडीने दाखल करणे आवश्यक होते. अखेर रुग्णवाहिका चौकातच थांबवून ठेवण्यात आली. तेथेच स्ट्रेचरसह रुग्णाला बाहेर काढले आणि खड्डे असलेल्या रस्त्याने हे स्ट्रेचर ढकलत रुग्णाला दाखल करावे लागले.हा सर्व प्रकार घडताना या भागात एकही वाहतूक पोलिस उपस्थित नव्हता. मंडळाच्या निष्काळजीपणामुळे रुग्ण व रुग्णाच्या नातेवाईकांना दिव्य प्रसंगातून जावे लागले. सुदैवाने रुग्ण ऑक्सिजन किंवा व्हेंटिलेटरवर नसल्याने मोठा धोका निर्माण झाला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.