पुणे

Pune News: कर्णकर्कश्य आवाजाच्या विरोधातील लढाईचा पहिला टप्पा यशस्वी. पुणेकरांनी दाखवली भविष्यातील प्रदूषणमुक्तीची दिशा!

pune Anti-Loudspeaker Forum, Noise Pollution: गणेशोत्सवातील कर्णकर्कश्य आवाजाला पुणेकरांचा ठाम विरोध; लाऊडस्पीकरविरोधी मंच, डॉक्टरांचे आवाहन आणि न्यायालयीन आदेशांच्या जोरावर प्रदूषणमुक्त शहराची दिशा
pune Anti-Loudspeaker Forum, Noise Pollution

pune Anti-Loudspeaker Forum, Noise Pollution

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे: पुण्यातील गणेश उत्सव पूर्वतयारीच्या सभेमधून विद्यानंद बापट यांना बाहेर काढल्यानंतर आणि सप्टेंबर मध्ये त्यांना मारहाण केली गेल्यामुळे सामान्य पुणेकराला धक्का बसला.

मध्यमवर्गीय जेष्ठ नागरिकांना आपला आवाज असा दडपशाहीने दाबला जाणार असेल तर त्या विरोधात उतरायला पाहिजे ही भावना तयार झाली आणि त्यातूनच लाऊडस्पीकरविरोधी पुणेकर मंच नावाने लोक एकत्र आले

पुणेकरांच्या पुढाकाराने प्रथम कलाकारकट्टा डेक्कन जिमखाना येथे आंदोलन आणि स्वारगेट येथे मोर्चा काढण्यात आला. विविध मागण्यांबाबत पोलीस आयुक्तांना निवेदन देण्यात आले आणि त्यानंतर लाऊडस्पीकरविरोधी पुणेकर मंचाच्या पुढाकाराने बालगंधर्व /झाशीची राणी पुतळा चौक ते पुणे महानगरपालिका असा मोठा मोर्चा काढण्यात आला.

Loading content, please wait...
police
pune
Noise Pollution
noise pollution in festivals
Marathi News Esakal
www.esakal.com