पुणे

Pune Drug Bust: रेंजहिल्स व धायरीत पोलिसांची धडक कारवाई; दीड लाखांचा गांजा जप्त, दोघांना अटक

रेंजहिल्स व धायरीत पोलिसांची धडक कारवाई; दीड लाखांचा गांजा, मोबाईल जप्त, तरुणासह अल्पवयीन ताब्यात
Anti-Contraband Interception: Khadki Squad Seizes High-Value Cannabis at Range Hills Football Ground

Anti-Contraband Interception: Khadki Squad Seizes High-Value Cannabis at Range Hills Football Ground

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : अमली पदार्थ विक्री व बाळगल्याप्रकरणी खडकी आणि नांदेड सिटी पोलिसांनी दोघांना ताब्यात घेतले आहे. त्यांच्याकडून पावणेदोन लाख रुपयांचा मुद्देमाल आणि गांजा जप्त करण्यात आला आहे.

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