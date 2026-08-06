पुणे

Thane Fraud Arrest: ९३ लाखांच्या फसवणुकीतील फरार दोघे अप्पा बळवंत चौकातून अटकेत; पुणे वाहतूक पोलिसांची कारवाई, ठाणे पोलिसांकडे ताबा

ठाण्यातील ९३ लाखांच्या फसवणुकीतील फरार दोघांना पुणे वाहतूक पोलिसांनी अप्पा बळवंत चौकात सापळा रचून अटक; तांत्रिक तपासातून मिळालेल्या माहितीवरून कारवाई
Two absconding accused in a ₹93 lakh fraud case were detained from Pune’s Appa Balwant Chowk and handed over to Thane’s Kopri Police.

Two absconding accused in a ₹93 lakh fraud case were detained from Pune’s Appa Balwant Chowk and handed over to Thane’s Kopri Police.

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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : ठाणे शहरातील ९३ लाख रुपयांच्या फसवणूक प्रकरणात फरार असलेल्या दोघांना पुणे वाहतूक पोलिसांनी अप्पा बळवंत चौक परिसरातून ताब्यात घेतले. तांत्रिक तपासाच्या आधारे ठाणे पोलिसांनी दिलेल्या माहितीवरून सापळा रचून ही कारवाई करण्यात आली.

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