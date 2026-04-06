Pune News: बीजविरहित द्राक्षांचे जनुकीय गुपित उलगडले; पुण्यातील आघारकर संशोधन संस्थेच्या शास्त्रज्ञांचे यश

पुणे: जागतिक बाजारपेठेत सध्या पातळ साल आणि गोड चवीच्या बीजविरहित द्राक्षांना पसंती मिळत आहे. या द्राक्षांचा बीजविरहितपणा नियंत्रित करणाऱ्या जैविक आणि जनुकीय प्रक्रियेचे कोडे शास्त्रज्ञांसाठी अद्याप पूर्णपणे सुटलेले नव्हते. हे गुपित उलगडण्यात पुण्यातील आघारकर संशोधन संस्थेच्या (एआरआय) आणि सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या शास्त्रज्ञांना यश आले. .या संशोधनामुळे भविष्यात द्राक्षांच्या अधिक उत्पादनक्षम, दर्जेदार आणि निर्यातक्षम जाती विकसित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे..'बीएमसी प्लँट बायोलॉजी' या आंतरराष्ट्रीय विज्ञानपत्रिकेत हे संशोधन प्रसिद्ध झाले. आघारकर संशोधन संस्थेतील वरिष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. रवींद्र पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने यासाठी विशेष प्रयत्न केले. डॉ. पाटील आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी 'एआरआय - ५१६' या उच्च उत्पादनक्षम द्राक्ष जातीपासून विकसित झालेल्या बीजविरहित उत्परिवर्तकाचा (म्युटंट) मूळ फळाशी सखोल तुलनात्मक अभ्यास केला. फळाच्या निर्मिती प्रक्रियेत नेमका कोणता बदल होतो, हे शोधण्यासाठी झाडाची फूलधारणा ते फळ तयार होईपर्यंतच्या सर्व टप्प्यांचे 'आरएनए सिक्वेन्सिंग' आणि संपूर्ण जनुकीय विश्लेषण झाले..संशोधनात हे आढळले१ अभ्यासात असे लक्षात आले की, बीजविरहित द्राक्षांमधील परागकणांची रचना अत्यंत असामान्य असते. त्यांची उगवणक्षमता अत्यल्प असून, हे परागकण पूर्णपणे निष्क्रिय असतात. या प्रक्रियेला शास्त्रीय भाषेत परागकण वंध्यत्व (पोलन स्टेरिलिटी) असे म्हणतात.२ मादी प्रजनन संरचना (मॅक्रोगॅमेटोफाइट्स) मूळ बीज असलेल्या वाणांच्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या लहान आणि अपूर्ण विकसित असल्याचेही शास्त्रज्ञांच्या निदर्शनास आले.३ परागकण विकास, पेशी विभाजन आणि संप्रेरक नियंत्रणाशी संबंधित अनेक जनुके या प्रक्रियेत कमी सक्रिय असतात. तसेच काही महत्त्वाच्या जनुकांमध्ये झालेले बदल परागकणांच्या विकासात अडथळा निर्माण करतात.४ या सर्व कारणांमुळे फलन प्रक्रिया बाधित होते आणि फळांची निर्मिती 'पार्थेनोकार्पी'द्वारे, म्हणजेच फलनाशिवाय होते. परिणामी तयार होणाऱ्या द्राक्षांमध्ये बिया तयार होत नाहीत..संशोधनाचे फायदेबीजविरहित द्राक्षांच्या सुधारित, जास्त उत्पादनक्षम आणि बदलत्या हवामानाशी जुळवून घेणाऱ्या नव्या जाती विकसित करणे संशोधकांना अधिक सुलभ आणि वेगवान होणार.अधिक टिकाऊ आणि रोगप्रतिकारशक्ती असलेल्या जाती तयार करणे शक्य होईल.आंतरराष्ट्रीय बाजाराच्या दर्जानुसार गोड आणि द्राक्षांचे उत्पादन वाढल्याने निर्यातीला मोठी चालना मिळेल.द्राक्ष उत्पादक शेतकरी आणि द्राक्षांवर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांना याचा थेट आणि मोठा आर्थिक फायदा होणार आहे.