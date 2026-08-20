पिस्तुलाचा धाक दाखवणाऱ्या लुटारू टोळीला बेड्या

कुरुळी, ता. २० : चाकण एमआयडीसीत पिकअप चालकाला पिस्तूलसदृश शस्त्राचा धाक दाखवून एक लाख आठ हजार रुपये लुटणाऱ्या पाच जणांच्या टोळीला पिंपरी-चिंचवड गुन्हे शाखेने अटक केली. त्यांच्याकडून कार, दुचाकी आणि पिस्तूल असा ११.६८ लाखांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.
सार्थक पोपट दाते (वय २१), अजित बन्सी पारधी (वय २२), सत्यवान सुनील देवकर (वय १९), हनुमंत भास्कर दाते (वय २७) आणि यश सोमनाथ पवार (वय २०, सर्व रा. जांबुत खुर्द, ता. संगमनेर) अशी अटक केलेल्यांची नावे आहेत. सोमवारी (ता. १०) रात्री १०.५० च्या सुमारास दक्षिण महाळुंगे हद्दीत ही घटना घडली होती. फिर्यादी धीरज यादव आणि चालक रामभवन सिंह यांनी बँकेतून काढलेली रोकड घेऊन जात असताना आरोपींनी इर्टिगा कार आणि दुचाकी आडवी लावून त्यांना लुटले होते. घटनेनंतर गुन्हे शाखा युनिट-४ च्या पथकाने १२० हून अधिक सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे फुटेज आणि तांत्रिक विश्लेषण करून आरोपींची ओळख पटवली. संगमनेर परिसरातून पाचही जणांना ताब्यात घेण्यात आले. आरोपींकडून गुन्ह्यात वापरलेली इर्टिगा, दुचाकी, छऱ्याचे पिस्तूल, मोबाइल आणि २४ हजार रुपयांची रोकड जप्त करण्यात आली आहे. दक्षिण महाळुंगे पोलिस पुढील तपास करत आहेत.
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