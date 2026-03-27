“स्वतंत्र विचाराला कमी लेखणारी संस्कृती धोकादायक” – डॉ. मुग्धा कर्णिक

शहीद भगतसिंग विचारमंचाने आयोजित केलेला अकरावा नास्तिक मेळावा रविवारी (२२ तारखेला) साने गुरुजी स्मारकात मोठ्या उत्साहात पार पडला. या कार्यक्रमात 'नास्तिक पालकांच्या मुलांची जडणघडण' या विषयावर झालेल्या परिसंवादात १४ ते २० वर्षांतील मुलांनी सहभाग घेतला आणि त्यांनी आपले विचार मांडताना उत्तम संवाद साधला. सहभागी मुलांनी आपले नास्तिकत्व तसेच आपल्या पालकांचे नास्तिक दृष्टिकोनही स्पष्टपणे उघड केले..मेळाव्यात प्रमुख वक्त्या मुंबई विद्यापीठातील शिक्षणतज्ज्ञ आणि लेखिका डॉ. मुग्धा कर्णिक यांनी 'विचार टाळण्याचे संस्कार देणारी संस्कृती' या विषयावर व्याख्यान दिले. त्यांनी सांगितले की, लहान मुलांच्या मनावर संस्कार होण्याची प्रक्रिया सतत चालू असते. त्यांचे वय आणि मन संस्कारक्षम असल्याने परिवारातील, परिसरातील आप्तस्वकीय व्यक्ती त्यांच्या मेंदूत समाजमान्य प्रथा, परंपरा आणि पद्धती रुजवण्याचा प्रयत्न करतात. जगातील कोणत्याही देशात आणि कोणत्याही धर्मात ही प्रक्रिया अपरिहार्य असते. तिला कुणीही रोखू शकत नाही. या प्रक्रियेतून सामाजिक संवाद आणि वागणूक यासाठी काही चांगल्या गोष्टी घडतात; मात्र काही चुकीच्या गोष्टीही रुजतात आणि त्या थांबवल्या जात नाहीत. यातील सर्वांत मोठी हानी म्हणजे व्यक्तिगत चिकित्सक वृत्ती आणि विचारांच्या कसोटीवर माहिती तपासून पाहण्याची विश्लेषक बुद्धी दडपली जाते..डॉ. कर्णिक यांनी पुढे स्पष्ट केले की, संस्कृतीच्या ठशासोबतच आपली वैचारिक क्षमता जिवंत ठेवणे आणि ती सतत सुधारत नेणे ही प्रत्येक समाजाची अपेक्षा असायला हवी. परंतु वास्तवात स्वतंत्र विचार करणे हे कमी श्रेयस्कर मानले जाते. पालक आपल्या मुलांना सांगतात – तोंड वर करून बोलू नका, नजर खाली ठेवून बोलावे, विनम्र राहावे, मोठ्यांचे ऐकावे. हे सर्व सुसंस्कार मानले जातात. मात्र यामुळे मेंदूची क्षमता साचलेल्या डबक्यात रुपांतरित होते. चिकित्सक बुद्धीचा मूलभूत गाभा म्हणजे समोर येणारी कोणतीही माहिती चिरफाड करणे, तिची वस्तुनिष्ठता तपासणे आणि मगच स्वतःचे मत तयार करणे. गृहीत धरलेल्या गोष्टींना आव्हान देणे, सतत प्रश्न विचारत राहणे, नवीन आणि जुनी माहिती यांची तुलना करणे, निष्कर्ष काढणे आणि ते सतत सत्याच्या आधारावर अद्ययावत करणे – हेच खरे चिकित्सक विचार. कोणतीही व्यक्ती कितीही मोठी अधिकारी असली तरी तिने सांगितलेल्या गोष्टीचे पुरावे तपासणे हा चिकित्सक बुद्धीचा मूलमंत्र आहे..त्यांनी नमूद केले की, या देशात आणि जगभरातील अनेक संस्कृतींमध्ये 'बाबावाक्यम् प्रमाणम्' हे तत्त्व पाळले जाते. चिकित्सक बुद्धीला नामोहरम केले जाते. संस्कार हे समाजाची घडी टिकवण्याचे माध्यम असले तरी ते माहिती, शोध आणि संशोधन यांच्याबाबतचा दृष्टिकोन बिघडवतात. समूहवादी संस्कृतीत मोठ्यांना प्रश्न विचारणे चुकीचे मानले जाते, जरी तो प्रश्न कितीही योग्य असला तरी. भारतात चार्वाकांना पराभूत करणारी, मळलेल्या वाटेला महत्त्व देणारी आणि स्वतंत्र वृत्तीला आगाऊ समजणारी संस्कृती रुजली आहे. मोठ्यांना चरणस्पर्श करणे, पाया पडणे हा पवित्र नियम मानला जातो. त्यात लायकी नसलेल्यांनाही जबरदस्ती मान दिला जातो. असे न करणाऱ्यांना अनास्था आणि अप्रीती दाखवली जाते. देवाच्या कल्पनेला नाकारणाऱ्यांनी सत्य आणि हिताचे बोलले तरी ते अमान्य ठरते. अनेक राजकारणी या चौकटीत बसण्यासाठी देव-बाबा-बाब्यांच्या चरणी लीन होतात. त्यामागे खरी चिकित्सक बुद्धी नसल्यामुळे ते खरोखर मानतात की, केवळ दाखवण्यासाठी तसे करतात, हे कठीणच ठरते..चिकित्सक विचारशक्ती असणारी माणसे सामाजिक आणि राजकीय परिस्थितीचे कठोर विश्लेषण करून योग्य मार्ग शोधू शकतात. मात्र संस्कारी झुंडीसमोर त्यांना पराभव स्वीकारावा लागतो, असे डॉ. कर्णिक यांनी सांगितले..मेळाव्यात मान्यवरांच्या हस्ते 'विवेकवादी पालकत्व' या पुस्तकाचे प्रकाशन झाले. कार्यक्रमाची सांगता संजय पुजारी यांनी सादर केलेल्या 'चार्वाक' या एकपात्री प्रयोगाने झाली. संपूर्ण मेळावा नास्तिक विचारांना प्रोत्साहन देणारा आणि चिकित्सक बुद्धीला महत्त्व देणारा ठरला.