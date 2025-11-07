पुणे

Pune ATS : दहशतवाद विरोधी पथकाच्या कारवाईत जुबेरकडून सापडली बॉम्ब बनवण्याची माहिती; एटीएसच्या तपासात धक्कादायक खुलासा

ATS Arrest: Condhwa IT Engineer : पुण्यातील कोंढवा येथे 'एटीएस'ने अटक केलेल्या उच्च पगारदार आयटी अभियंत्याकडून बॉम्ब बनवण्याची कृती असलेली कागदपत्रे जप्त, 'अल कायदा' संघटनेशी संबंधाचा संशय.
Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : कोंढव्यात काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र दहशतवाद विरोधी पथकाने (एटीएस) केलेल्या कारवाईत अटक केलेल्या जुबेर हंगरगेकरकडून जप्त करण्यात आलेल्या कागदपत्रांत बॉम्ब बनविण्याची सविस्तर कृती सापडल्याची माहिती तपासातून पुढे आली आहे. या प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेता तपास यंत्रणांनी चौकशी अधिक कडक केली असून, जुबेरच्या हालचालींचा मागोवा घेण्यासाठी विविध तांत्रिक पुरावे आता तपासले जात आहेत.

