Pune ATS : दहशतवाद विरोधी पथकाच्या कारवाईत जुबेरकडून सापडली बॉम्ब बनवण्याची माहिती; एटीएसच्या तपासात धक्कादायक खुलासा

पुणे : कोंढव्यात काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र दहशतवाद विरोधी पथकाने (एटीएस) केलेल्या कारवाईत अटक केलेल्या जुबेर हंगरगेकरकडून जप्त करण्यात आलेल्या कागदपत्रांत बॉम्ब बनविण्याची सविस्तर कृती सापडल्याची माहिती तपासातून पुढे आली आहे. या प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेता तपास यंत्रणांनी चौकशी अधिक कडक केली असून, जुबेरच्या हालचालींचा मागोवा घेण्यासाठी विविध तांत्रिक पुरावे आता तपासले जात आहेत..जुबेरला अटक केल्यानंतर त्याच्याकडून काही मोबाईल आणि लॅपटॉप जप्त करण्यात आले आहेत. त्यात एक मासिक पीडीएफ स्वरूपात आढळले आहे. त्यात बॉम्ब बनविण्याची सविस्तर कृती देण्यात आली आहे. आयटी क्षेत्रात तब्बल २२ लाख रुपयांचे वार्षिक पॅकेज असलेला हा अभियंता अल कायदा या दहशतवादी संघटनेशी संलग्न असल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे.त्याच्या मोबाईल, लॅपटॉप आणि अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांमधून मिळालेला डेटा व कागदपत्रांत बॉम्ब तयार करण्याची पद्धत, आवश्यक साहित्य असल्याचे तपासातून पुढे आले आहे..जुबेरला अटक केल्यानंतर त्याची पोलिसांकडून सखोल चौकशी करण्यात आली. त्यातून त्याने संपर्कात ठेवलेल्या काही संशयित व्यक्तींची नावेही समोर आली आहेत. 'एटीएस'चे पथक या सर्व व्यक्तींची पार्श्वभूमी पडताळून पाहात असून, याची व्याप्ती देशाच्या बाहेर असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. राज्यात आयटी क्षेत्रातील उच्च कौशल्य असलेल्या व्यक्तींचा वापर दहशतवादी संघटना तांत्रिक कामांसाठी करत असल्याच्या शक्यतेनेही तपास यंत्रणा सतर्क झाल्या आहेत. या प्रकरणाचा धागा कोणाकडे पोहोचतो आणि जुबेरने नेमक्या कोणत्या उद्देशाने ही माहिती गोळा केली, याचा शोध घेत 'एटीएस'चे अधिकारी पुढील तपास करत आहेत.समाजमाध्यमांचा होणार पंचनामाजुबेर काही समाजमाध्यमेदेखील वापरत होता. त्यामुळे तो वापरत असलेल्या समाजमाध्यमांच्या खात्यांचा तपास सुरू करण्यात आला आहे. या माध्यमांवरील सर्व माहिती जमा करण्यात येत आहे. त्याने केलेल्या चॅटिंगमध्ये सांकेतिक शब्दांचा वापर केला आहे. त्या शब्दांचा नेमका अर्थ काय आहे, याचा तपास 'एटीएस' जुबेरकडे करत आहे..Daund Crime : पत्नी-मुलांनी मिळून शेतकऱ्याचा केला खून; पोलिस तपास सुरू!.जप्त केलेला मुद्देमालमोबाईल १२लॅपटॉप ६हार्ड डिस्क ४पेनड्राइव्ह २सिमकार्ड १रोख रक्कम २,३५,७४५.आरोपीचे काही साथीदार 'सिमी'चे सदस्यया गुन्ह्यात जुबेरच्या एकूण १८ साथीदारांचे जबाब नोंदविण्यात आले आहेत. त्यात काही साथीदार हे ४५ पेक्षा जास्त वय असलेले असून, ते केंद्र सरकारने बंदी घातलेल्या 'सिमी' या संघटनेचे सदस्य आहेत. त्यातील डॉ. अन्वर अली खान हा एका गुन्ह्यात शिक्षा भोगून आला आहे. तर इतर साथीदार हे बेकायदा हालचाली करत असल्यामुळे ते 'एटीएस'च्या अभिलेखावरील संशयित आरोपी आहेत, अशी माहिती 'एटीएस'ने न्यायालयात दिली आहे..