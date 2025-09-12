Pune News: औंध नागरस रस्ता ते राधा चौक अतिक्रमणांवर महापालिकेची संयुक्त कारवाई

औंध : महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागाच्या वतीने औंधमधील नागरस रस्ता, वेस्टएंड मॉल, भाले चौक, मेडिपॉइंट चौक, बाणेर रस्ता, महाबळेश्वर हॉटेल व बाणेर डी-मार्टसमोरील परिसर ते राधा चौक येथील रस्त्याच्या दुतर्फा असलेल्या अतिक्रमणांवर संयुक्त कारवाई करण्यात आली..महापालिकेचे आयुक्त नवल किशोर राम यांच्या आदेशानुसार अतिक्रमण निर्मूलन विभागाच्या वतीने बांधकाम विभागासमवेत ही संयुक्त कारवाई करण्यात आली..अतिक्रमण निर्मूलन विभागाचे उपायुक्त संदीप खलाटे, औंध बाणेर क्षेत्रीय कार्यालयाचे सहाय्यक आयुक्त गिरीश दापकेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली अतिक्रमण निरीक्षक राहुल बोकण, सहाय्यक निरीक्षक राहुल डोके, वैभव जगताप, हाशम पटेल, पंकज आव्हाड यांच्या कारवाई पथकाने ही कारवाई केली..Sangli News:'करगणीतील तरुणाचा संशयास्पद मृत्यू'; करगणी-खरसुंडी रस्त्यावर घटना, तिघे चौकशीसाठी ताब्यात.यामध्ये १७ काउंटर, तीन हातगाड्या, दोन स्टॉल, तीन पथारी, ३४ कच्चे पक्के शेड निष्कासित करण्यात आले, तसेच एकूण आठ ट्रक साहित्य जप्त करण्यात आले. यानंतरही अशा अतिक्रमणांवर नियमितपणे कारवाई करणार असल्याचे अतिक्रमण निरीक्षक राहुल बोकण यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.