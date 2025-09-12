पुणे

Pune News: औंध नागरस रस्ता ते राधा चौक अतिक्रमणांवर महापालिकेची संयुक्त कारवाई

Encroachment Removal: औंधमधील नागरस रस्ता, भाले चौक, बाणेर रस्ता ते राधा चौक पर्यंत महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागाने संयुक्त कारवाई केली. १७ काउंटर, ३ हातगाड्या, ३४ शेड हटवून आठ ट्रक साहित्य जप्त करण्यात आले.
सकाळ वृत्तसेवा
औंध : महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागाच्या वतीने औंधमधील नागरस रस्ता, वेस्टएंड मॉल, भाले चौक, मेडिपॉइंट चौक, बाणेर रस्ता, महाबळेश्‍वर हॉटेल व बाणेर डी-मार्टसमोरील परिसर ते राधा चौक येथील रस्त्याच्या दुतर्फा असलेल्या अतिक्रमणांवर संयुक्त कारवाई करण्यात आली.

