पुणे : शहरातील ‘बाईक टॅक्सी’ धोरण रद्द करण्याच्या मागणीसाठी सोमवारी (ता. २३) सकाळी ११ वाजता परिवहन राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ आणि विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांच्या कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात येणार आहेत. या कालावधीत पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील रिक्षा बंद ठेवण्यात येणार आहेत, अशी माहिती रिक्षा पंचायतीचे अध्यक्ष नितीन पवार यांनी दिली..शहरातील ‘बाईक टॅक्सी’ला हद्दपार करण्याच्या मागणीसाठी रिक्षा पंचायत आणि मित्र संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. राज्य सरकारने नेमलेल्या ‘रामनाथ झा समिती’ नेही महानगरांमध्ये बाईक टॅक्सीला परवानगी न देण्याची शिफारस केली आहे..असे असतानाही सरकार बाईक टॅक्सीला पुन्हा नव्याने परवानगी देण्याच्या तयारीत असल्याने रिक्षाचालकांमध्ये तीव्र संताप आहे. परवानगी देणारे धोरण पूर्णपणे रद्द करावे, अशी मागणी या वेळी करण्यात येणार आहे. या आंदोलनात रिक्षा पंचायतीसह आझाद रिक्षा संघटना आणि छावा वाहन चालक कामगार संघ सहभागी होणार असल्याचे रिक्षा पंचायतीचे पवार यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.