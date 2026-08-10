पुणे

स्वरानंद प्रतिष्ठानतर्फे सोमवारी पुरस्कारांचे वितरण

स्वरानंद प्रतिष्ठानतर्फे सोमवारी पुरस्कारांचे वितरण
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पुणे, ता. १० ः स्वरानंद प्रतिष्ठानतर्फे विविध पुरस्कारांचे वितरण करण्यात येणार असून, हा कार्यक्रम येत्या सोमवारी (ता. १७) सायंकाळी ५.३० वाजता कोथरूड येथील यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृहात होणार आहे.
या सोहळ्यात संगीतकार जितेंद्र कुलकर्णी (केशवराव भोळे पुरस्कार), गायक विश्वजीत बोरवणकर (माणिक वर्मा पुरस्कार), ड्रमसेट आणि इलेक्ट्रॉनिक तालवाद्य वादक अभिजित भदे (विजया गदगकर पुरस्कार) आणि गायिका शमिका भिडे (डॉ. उषा अत्रे- वाघ पुरस्कार) यांना गौरविण्यात येईल. अभिनेत्री गायिका फैयाज शेख यांच्या हस्ते पुरस्कारांचे वितरण होणार असून, सन्मानचिन्ह आणि ५ हजार रुपये रोख, असे पुरस्काराचे स्वरूप आहे. पुरस्कार वितरण सोहळ्यानंतर पुरस्कार विजेते कलाकार आपली कला सादर करणार आहेत.
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