Bandu Andekar: नातवाची हत्या होत असताना बंडू आंदेकर विमानाने कुठं फिरत होता? पोलिसांनी कसा लावला ट्रॅप, लोकशन मिळालं अन्...

पुण्यातील नाना पेठेतील आयुष कोमकर खून प्रकरणाने संपूर्ण शहरात खळबळ उडवली आहे. या प्रकरणात पोलिसांनी आतापर्यंत ८ जणांना अटक केली असून, मुख्य आरोपी सूर्यकांत ऊर्फ बंडू राणोजी आंदेकर याला समृद्धी महामार्गावर खासगी बसने प्रवास करत असताना पकडले. मंगळवारी (दि. ९ सप्टेंबर) सर्व आरोपींना पुणे न्यायालयात हजर करण्यात आले, तेव्हा बंडू आंदेकरने धक्कादायक दावा करत आपल्यावरील आरोप फेटाळून लावले.

