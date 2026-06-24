पुणे

आज पुण्यात २५ जून २०२६ गुरुवार

आज पुण्यात २५ जून २०२६ गुरुवार
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आज पुण्यात २५ जून २०२६ गुरुवार
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सकाळी ः
वर्धापन दिन सोहळा ः बालगंधर्व परिवार ट्रस्ट व पुणे महापालिकेतर्फे ः बालगंधर्व रंगमंदिर ५८ वा वर्धापन दिन सोहळा ः करावके- हिंदी चित्रपट गीतांचा कार्यक्रम ः बबल शो- सादरकर्त्या- चैताली माजगावकर ः लावणी महोत्सव ः अन्य विविध कार्यक्रम ः बालगंधर्व रंगमंदिर, शिवाजीनगर ः ९.३०.
सायंकाळी ः
सांगीतिक कार्यक्रम ः सकाळ समूह आयोजित पं. हृदयनाथ मंगेशकर आयोजित ः ‘आशाताई आणि मी’ ः अध्यक्षा- भारती मंगेशकर ः प्रमुख पाहुणे- पं. सुरेश तळवळकर ः गायिका- मधुरा दातार, ऋतुजा तारे ः यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृह, कोथरूड ः ५.००.
सांगीतिक अभिवाचन ः राष्ट्र सेवा दल, सांस्कृतिक विभाग, निळू फुले कला अकादमी, एकपात्री कलाकार परिषद आयोजित ः विद्याधर गोखले लिखित ‘सौरभ’ या पुस्तकातील संगीत रंगभूमीचा सुवर्णकाळ घडवणाऱ्या कलाकारांवरील लेखांचे सांगीतिक अभिवाचन- ‘नाट्यसौरभ’ ः सहभाग- डॉ. रेखा जोशी, डॉ. सचिन घाणेकर व अन्य ः बॅ. नाथ पै सभागृह, राष्ट्र सेवा दल, दांडेकर पुलाजवळ ः ५.००.
पु. ल. स्मृती महोत्सव ः आशय सांस्कृतिक‌, पु. ल. परिवार, कोहिनूर कट्टा, लोकमान्य मल्टिपर्पज को-ऑप. सोसायटीतर्फे ः ‘पु. ल. स्मृती सन्मान‌’ प्रदान सोहळा ः पुरस्कारार्थी- विदुषी शमा भाटे ः विदुषी शमा भाटे यांच्या पन्नास वर्षांच्या नृत्यमय कारकिर्दीचा वेध घेणारा ‌‘साकव‌’ कार्यक्रम ः लघुपट : ‘पु. ल. व्यक्ती आणि वल्ली‌’ ः प्रमुख उपस्थिती- धीरज सिंह, कृष्णकुमार गोयल, सुशील जाधव ः राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालयाचे सभागृह, प्रभात रस्ता ः ५.००.
पुरस्कार वितरण ः फुले-शाहू-आंबेडकर विचारमंचतर्फे ः छत्रपती शाहूजी महाराज पुरस्कार ः पुरस्कारार्थी- श्रीनाथ भिमाले, प्राची दुधाणे ः प्रमुख उपस्थिती- डॉ. श्रीपाल सबनीस, परशुराम वाडेकर, ॲड. प्रमोद आडकर, सचिन ईटकर ः महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे माधवराव पटवर्धन सभागृह, टिळक रस्ता ः ५.००.
भरतनाट्यम ः ‘वरवूर’ शैलीतील भरतनाट्यम नृत्याविष्कार ः ‘सर्वं कृष्णार्पणम्‌’ अर्थात ‘सर्व काही श्रीकृष्णाला अर्पण’ या संकल्पनेवर आधारित ‘वरवूर’ शैलीतील रोमा परांजपे यांचा भरतनाट्यम नृत्याविष्कार ः एस. एम. जोशी सभागृह, नवी पेठ : ५.३०.
पुस्तक प्रकाशन ः डॉ. मेधा खासगीवाले लिखित ‘शक्तीचा शिवाकडे प्रवास’ पुस्तकाचे प्रकाशन ः हस्ते- डॉ. अजय कुमार सिंग, प्रतापराव पवार ः एससीसीआयए, सेनापती बापट रस्ता ः ६.००.
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