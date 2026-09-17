पुणे

Elderly Doctor Cheated: वृद्ध महिलेच्या देखभालीच्या बहाण्याने दोन कोटींची फसवणूक

ज्येष्ठ बालरोगतज्ज्ञेच्या विश्वासाचा गैरफायदा घेत केअरटेकर, मुलगा व सून यांचा संगनमत; बँक खात्यांतून कोटींची रक्कम काढून सोन्या-चांदीचे दागिने लांबवले
Fraud

Systematic Loot: Gold, Silver, and Luxury Purchases

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : वृद्ध महिलेची देखभाल करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या केअरटेकर महिलेने मुलगा आणि सुनेसह संगनमत ज्येष्ठाच्या बँक खात्यांतून तब्बल एक कोटी ४५ लाख ४७ हजार रुपये काढून घेतले आहे. तिघांनी वृद्ध महिलेचे सुमारे ८५ तोळे सोन्याचे आणि पाच किलो चांदीचे दागिने देखील चोरल्याचे समोर आले आहे.

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