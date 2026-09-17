Elderly Doctor Cheated: वृद्ध महिलेच्या देखभालीच्या बहाण्याने दोन कोटींची फसवणूक

पुणे : वृद्ध महिलेची देखभाल करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या केअरटेकर महिलेने मुलगा आणि सुनेसह संगनमत ज्येष्ठाच्या बँक खात्यांतून तब्बल एक कोटी ४५ लाख ४७ हजार रुपये काढून घेतले आहे. तिघांनी वृद्ध महिलेचे सुमारे ८५ तोळे सोन्याचे आणि पाच किलो चांदीचे दागिने देखील चोरल्याचे समोर आले आहे..या प्रकरणी केअरटेकर महिलेसह तिघांना बाणेर पोलिसांनी एकूण एक कोटी ९५ लाख ४७ हजार रुपयांचा अपहार केल्याबाबत अटक केली आहे. माधवी शिशिकांत पवार , तिचा मुलगा जोशुआ शिशिकांत पवार आणि सून भाग्यश्री जोशुआ पवार अशी अटक केलेल्यांची नावे आहेत. याबाबत केतन पंडित खांडेकर (वय ४७, रा. योगीपार्क, बाणेर) यांनी बाणेर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. फेब्रुवारी २०२६ ते १५ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत हा प्रकार घडल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, खांडेकर यांच्या ८२ वर्षीय आई बालरोगतज्ज्ञ म्हणून कार्यरत होत्या. वयोमानामुळे त्या सध्या घरीच असतात. त्यांच्या देखभालीसाठी खांडेकर यांनी सप्टेंबर २०२४ मध्ये माधवी पवार हिची केअरटेकर म्हणून नियुक्ती केली होती. सुरुवातीला आईची काळजी घेत पवार हिने कुटुंबाचा विश्वास संपादन केला..खांडेकर यांच्या डेक्कन परिसरातील वडिलोपार्जित घराच्या विकासाचा करार झाल्यानंतर बँक खात्यांमध्ये मोठ्या रकमेच्या ठेवी जमा झाल्या होत्या. त्यानंतर माधवी पवार हिने विविध कारणे सांगून काही बँक खात्यांमध्ये स्वतःचे नाव सहखातेदार म्हणून लावून घेतले. त्यानंतर फिर्यादी आणि त्यांच्या आईला खोटे गुन्हे दाखल करण्याची, तुरुंगात पाठविण्याची तसेच जीवे मारण्याची धमकी देऊन बँकेत नेण्यात आले. तेथे रोख रक्कम काढण्यास भाग पाडल्याचा आरोप आहे. विविध बँक खात्यांतून एकूण एक कोटी ४५ लाख ४७ हजार रुपये काढून घेतल्याचे फिर्यादीने म्हटले आहे..दरम्यान, वृद्ध महिलेच्या मालकीचे सुमारे ८५ तोळे सोन्याचे दागिने व इतर वस्तू तसेच पाच किलो चांदीचे दागिने, अशी सुमारे ५० लाख रुपयांची मालमत्ता चोरल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे. गेल्या काही दिवसांपासून आरोपी फिर्यादी आणि त्यांच्या आईवर त्यांच्या मालमत्ता तसेच बँक खात्यांसंदर्भात आरोपींच्या नावे मृत्युपत्र करून देण्यासाठी दबाव आणत असल्याचेही फिर्यादीत म्हटले आहे..फसवणुकीच्या पैशांतून दुचाकी व चारचाकी वाहनांची खरेदी ःबँक खात्यांचे स्टेटमेंट तपासल्यानंतर जोशुआ पवार याने विविध व्यवहारांद्वारे पैसे घेतल्याचे निदर्शनास आले आहे. जोशुआ हा पूर्वी रिक्षा चालवत होता. फसवणुकीतून मिळालेल्या पैशांतून त्याने दुचाकी व चारचाकी वाहने खरेदी केल्याचेही तक्रारीत नमूद आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.