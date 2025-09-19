पुणे

Pune Traffic : पुणे-बंगळूर सेवा रस्त्यांची बिकट अवस्था! खड्ड्यांमुळे नागरिक, वाहनचालक त्रस्त; पावसाळ्यात धोकादायक स्थिती

Bavdhan Roads : बावधन परिसरातील सेवा रस्त्यांवरील मोठमोठ्या खड्ड्यांमुळे वाहनचालकांना अपघातांचा धोका निर्माण झाला असून, पावसामुळे परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे.
Pune Traffic

Pune Traffic

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बावधन : पुणे-बंगळूर महामार्गालगतच्या सेवा रस्त्यांची अवस्था दिवसेंदिवस अधिकच बिकट होत चालली आहे. ठिकठिकाणी मोठमोठे खड्डे पडल्यामुळे वाहनचालकांचे हाल सुरू असून, या खड्ड्यांमुळे अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. विशेषतः पावसामुळे खड्ड्यांत पाणी साचल्याने ते दिसत नाहीत आणि त्यामुळे दुचाकीस्वारांना अपघातांना सामोरे जावे लागत आहे. नागरिकांनी वारंवार तक्रारी करूनही संबंधित यंत्रणा मात्र अद्याप निष्क्रियच आहे.

Loading content, please wait...
pune
accident
Traffic
construction site
national highway accident

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com