Pune Crime : एकतर्फी प्रेमातून दुहेरी हत्याकांडाचा उलगडा; बारामतीत आढळला होता महिलेचा मृतदेह, डोक्यावर गंभीर जखमा अन्...

पुणे : बारामतीमधील काळखैरेवाडी परिसरात आढळलेल्या अनोळखी महिलेच्या खुनाचा व त्याच प्रकरणात एकतर्फी प्रेमातून (One Sided love Crime) घडलेल्या दुहेरी हत्याकांडाचा पोलिसांनी (Pune Crime News) पर्दाफाश केला. या प्रकरणात आतापर्यंत पाच खून केलेल्या सराईत गुन्हेगाराला अटक झाली असून, स्थानिक गुन्हे शाखा व सुपा पोलिस ठाण्याच्या संयुक्त पथकाने कारवाई केली..१९ जानेवारी २०२६ ला सकाळी काळखैरेवाडीत एका अनोळखी महिलेचा मृतदेह आढळला होता. तिच्या डोक्यावर गंभीर जखमा असून, उपचारापूर्वीच डॉक्टरांनी तिला मृत घोषित केले. या प्रकरणी सुपा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे. गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पुणे ग्रामीणचे पोलिस अधीक्षक संदीपसिंह गिल यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास सुरू करण्यात आला..तपासादरम्यान घटनास्थळ परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासले असता एका संशयित व्यक्तीची हालचाल दिसून आली. घटनास्थळावर सापडलेल्या एका लहान डायरीच्या आधारे साक्षीदारांची चौकशी केली. फुटेजमधील संशयित जैतू चिंधू बोरकर (वय ४३, रा. कोयंडे खुर्द, ता. खेड) असल्याचे निष्पन्न झाले. त्याला खेड परिसरातून ताब्यात घेऊन चौकशी केली असता धक्कादायक माहिती समोर आली आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी बोरकर याचे मृत महिला रंजना अरुण वाघमारे (वय २५, रा. खांडपे, ता. कर्जत, जि. रायगड) हिच्यावर एकतर्फी प्रेम होते. तिने त्याच्याबरोबर राहण्यास नकार दिल्याने रागाच्या भरात त्याने १७ जानेवारीला महिलेचा साथीदार सूरज अंकुश वाघ (वय ३०, रा. वांगणी, ता. बदलापूर, जि. ठाणे) याचा कोयत्याने वार करून खून केला. त्यानंतर रंजनाला जबरदस्तीने सुपा परिसरात आणले. १८ जानेवारीला तिने पुन्हा नकार दिला. ती आपली पोलिसांत तक्रार देईल, या भीतीने त्याने तिचाही दगडाने ठेचून खून केला..पाच दिवसांची पोलिस कोठडीआरोपीला अटक झाली असून, न्यायालयाने पाच दिवस पोलिस कोठडी मंजूर केली आहे. आरोपीवर यापूर्वीही खुनाचे गुन्हे दाखल असून, तो सराईत गुन्हेगार असल्याचे तपासात उघड झाले आहे. पुढील तपास सुपा पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक निरीक्षक मनोजकुमार नवसरे करत आहेत..