Pune News : बावधनमधील विवा हॉल मार्क सोसायटीत फ्लॅटला भीषण आग; अग्निशमन दलाच्या तत्परतेमुळे अनर्थ टळला!

मयूर कॅालनी : बावधन येथील सूर्यदत्ता कॉलेजसमोर असलेल्या विवा हॉल मार्क सोसायटीतील एका फ्लॅटमध्ये भीषण आग लागल्याची घटना (रविवार ता.५) दुपारी घडली. तळमजला अधिक ११ मजली इमारतीतील फ्लॅट क्रमांक ८०२ मध्ये ही आग लागली होती..घटनेची माहिती मिळताच एनडीए अग्निशमन केंद्र, चांदणी चौक येथील अग्निशमन दल दुपारी १.४० वाजता घटनास्थळी रवाना झाले आणि २.५६ वाजता सोसायटी गेटमध्ये दाखल झाले. फ्लॅटमध्ये मोठ्या प्रमाणात आग पसरलेली असल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली होती..अग्निशमन दलाच्या जवानांनी रस्सीच्या सहाय्याने आठव्या मजल्यावर होझरील होज नेऊन खिडकीतून तसेच मुख्य दरवाजातून पाण्याचा मारा करत आग पूर्णपणे आटोक्यात आणली. या आगीत फ्लॅटमधील हॉलचे इंटिरिअर, विद्युत वायरिंग, टीव्ही, सोफा, स्टडी रूममधील कपाट, पुस्तके, बेड तसेच खिडक्यांच्या काचा यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. इतर दोन खोल्या व स्वयंपाकघरात धुरामुळे रंग खराब झाला आहे..तसेच वरच्या मजल्यावरील फ्लॅट क्रमांक ९०२ मधील खिडक्यांच्या काचा फुटून स्टडी रूममध्ये किरकोळ स्वरूपात आगीची झळ बसली. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. दरम्यान, सोसायटीची फायर फायटिंग सिस्टीम बंद असल्याचे निदर्शनास आले असून ती तातडीने कार्यान्वित करून घेण्याच्या सूचना संबंधितांना देण्यात आल्या आहेत. मदतीसाठी बाणेर येथील अग्निशमन वाहन घटनास्थळी रवाना झाले होते; मात्र आग नियंत्रणात आल्याने त्यांना परत जाण्यास सांगण्यात आले..ही कारवाई प्रभारी अधिकारी सुनिल नामे यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली. या वेळी तांडेल चंद्रकांत गावडे, चालक दत्ता गोगावले तसेच जवान पंढरीनाथ उभे, शिवकुमार माने, श्रीधर यादव, मनोज गायकवाड, रमेश थोपटे आणि राकेश नाईकनवरे यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली..