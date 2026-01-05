पुणे

Pune News : बावधनमधील विवा हॉल मार्क सोसायटीत फ्लॅटला भीषण आग; अग्निशमन दलाच्या तत्परतेमुळे अनर्थ टळला!

Bavdhan Fire : बावधन येथील विवा हॉल मार्क सोसायटीतील एका फ्लॅटमध्ये भीषण आग लागून मोठे नुकसान झाले. अग्निशमन दलाच्या वेळेवर कारवाईमुळे सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.
समाधान काटे
मयूर कॅालनी : बावधन येथील सूर्यदत्ता कॉलेजसमोर असलेल्या विवा हॉल मार्क सोसायटीतील एका फ्लॅटमध्ये भीषण आग लागल्याची घटना (रविवार ता.५) दुपारी घडली. तळमजला अधिक ११ मजली इमारतीतील फ्लॅट क्रमांक ८०२ मध्ये ही आग लागली होती.

