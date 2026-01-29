Ajit Pawar : पुण्याचा ‘पालक’ हरपला!

राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्या निधनाने पुणे शहरासह जिल्ह्याचा ‘पालक’ गेला. स्पष्टवक्तेपणा, कामाचा प्रचंड झपाटा आणि प्रशासनावर पकड असणाऱ्या दादांना पुण्याच्या राजकारणात मानणारा एक मोठा वर्ग होता. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहराबरोबर जिल्ह्याच्या राजकारणात त्यांचा दबदबा होता. एका अर्थाने पुणे जिल्हा राजकारणातील ‘दादा’ माणसाला मुकला आहे..काँग्रेसमधून १९९९ मध्ये शरद पवार बाहेर पडले आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना केली. त्यानंतर तीन वर्षांतच म्हणजे २००२ मध्ये महापालिकेच्या निवडणुका झाल्या. या निवडणुकीत पुण्यावर एक हाती सत्ता असलेल्या सुरेश कलमाडी यांच्या वर्चस्वाला पहिला धक्का बसला. राष्ट्रवादी काँग्रेसला सोबत घेऊन कलमाडी यांना सत्तेत बसावे लागले.तेथून पुणे महापालिकेशी अजित पवार यांचा संबंध येण्यास सुरुवात झाली. २००७च्या महापालिका निवडणुकीत खऱ्या अर्थाने अजित पवार यांची पुण्याच्या राजकारणात ‘एन्ट्री’ झाली. ‘पुणे पॅटर्न’च्या माध्यमातून पुणे महापालिका ताब्यात घेण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न सुरू केले. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत त्यांना एकहाती सत्ता मिळाली..तेथील सत्तेच्या काळात त्यांनी पुणे शहराचे जुळे शहर असलेल्या पिंपरी-चिंचवडचा कायापालट करून दाखविला. ‘मी करून दाखवू शकतो,’ असे सांगत तेव्हापासून ते अगदी कालपरवा झालेल्या महापालिका निवडणुकीत अजित पवार यांनी ‘पुणेकरांनी एक हाती सत्ता द्यावी,’ यासाठी अथक प्रयत्न केला. मात्र, त्यांना अपयश आले.निकालानंतर अगदी दोन ते तीन दिवसांपूर्वी ‘पुणे ग्रॅण्ड सायकल टूर’ स्पर्धेला पुणेकरांनी प्रचंड प्रतिसाद दिला,’ असे पवार यांना पत्रकारांनी विचारले असता, ‘सायकल स्पर्धेप्रमाणेच महापालिकेच्या निवडणुकीतही पुणेकरांनी आम्हाला आणखी थोडा प्रतिसाद दिला असता तर बरे झाले असते,’ असे त्यांनी हसत हसत बोलून दाखविले..अजित पवार यांच्या शहराच्या राजकारणात जसा दबदबा होता, तसा या शहरावर जीवदेखील होता. त्यामुळे शहराचे प्रश्न समजावून घेण्यावर आणि तो सोडविण्यावर नेहमीच त्यांनी भर दिला. कलमाडी यांच्याबरोबरच वाद झाल्यानंतरही त्यांनी शहराचे प्रश्न सोडविण्यासाठी अनेकदा चर्चा केली. विकासासाठी वेळप्रसंगी विरोधी पक्षाशी त्यांनी जुळवून घेतल्याची अनेक उदाहरणे देता येतील.शरद पवारांनी दिल्लीच्या राजकारणात लक्ष घातल्यानंतर राज्याच्या राजकारणाची धुरा अजित पवार यांच्याकडे आली. त्यामुळे पुणे, पिंपरी-चिंचवड असो की जिल्हा, अजित पवार यांच्या मर्जीनेच राष्ट्रवादी काँग्रेसची वाटचाल सुरू होती. त्यामुळेच अडीच वर्षांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून बाहेर पडल्यानंतर अजित पवार यांच्यासोबत जाणाऱ्यांमध्ये पिंपरी-चिंचवड, जिल्ह्याबरोबरच पुणे शहरातील कार्यकर्ते आणि नेत्यांची संख्या सर्वाधिक होती..काम अडले की नेता, कार्यकर्ता असो की नागरिक त्यांना ‘दादा’ची आठवण व्हायची. काम होणार असेल तर तातडीने मार्गी लावणार, होणार नसेल तर तोंडावर स्पष्ट सांगणारा, अशी त्यांची ओळख असल्यामुळे शहरातील सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये त्यांना मानणारा वर्ग मोठा होता. नागरिकांच्या प्रश्नासाठी वेळप्रसंगी प्रशासनाचे कान धरून काम करावयास लावण्याची धमक ‘दादा’मध्ये होती.त्यामुळे पुण्याच्या राजकारण, विकासात अजित पवारांना एक मानाचे आणि मोठे स्थान होते. धडाडीने निर्णय घेण्याच्या वृत्तीमुळे शहरातील अनेकांना ते आपलेसे वाटत असे. नुकत्याच पार पडलेल्या महापालिका निवडणुकीत शहराबाबत असलेली त्यांची तळमळ आणि हजरजबाबीपणा पुणेकरांनी पाहिला. राज्याच्या सत्तेत असूनदेखील महापालिकेवर झेंडा फडकविण्याचे त्यांचे स्वप्न अपूर्णच राहिले..अनेक प्रकल्प मार्गीऊर्जामंत्री व पालकमंत्री असताना पुण्यात भूमिगत वायरिंग करण्यासाठी त्यांनी पुढाकार घेतला. जिल्हा परिषदेबरोबरच, पीएमआरडीए, पुणे महापालिका, जिल्हा परिषद एवढेच नव्हे, तर जिल्हा नियोजन समितीच्या निविदांमधील घोळ रोखण्यासाठी थेट ठेकेदारांच्या खात्यात पैसे जमा करण्याची योजना आणली. लालमहाल मधील दादाजी कोंडदेव यांच्या पुतळ्यावर समाजात वादंग निर्माण झाले.तो काढण्याचा निर्णयातही पवार यांनी मोठा वाटा उचलला. शहराच्या वाहतूक समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी पुणे मेट्रो प्रकल्प पूर्णत्वाला नेण्यास अजित पवार यांनी जबाबदारी घेतली. मेट्रो लाइन-३ (शिवाजीनगर ते हिंजवडी) जलद गतीने पुढे जाण्याकरिता त्यांचे प्रयत्न महत्त्वाचे ठरले..जायका प्रकल्प, नदीकाठ सुधारणा प्रकल्प मार्गी लावण्यात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजाविली. शहरातील वाहतुकीची कोंडी फोडण्यासाठी उड्डाणपूल, रिंगरोड, पीएमपीची कंपनी स्थापना यांच्यासह नुकतीच संपलेल्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ‘पुणे ग्रॅण्ड सायकल टूर’ स्पर्धासाठी मोलाचा वाटा उचलला.‘पुणे पॅटर्न’ अन् लोकहिताचे निर्णय‘पुणे पॅटर्न’च्या माध्यमातून महापालिकेतील सत्तेत आल्यानंतर अजित पवार यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. शहरी गरीब योजना, दहावी-बारावीच्या गुणवंत विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती, अपंग आणि महापालिकेच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना मोफत पीएमपी प्रवास, मुदतीत मिळकतकर भरणाऱ्यांना दोन टक्के सवलत, सोलर, घनकचरा व्यवस्थापन, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करणाऱ्या सोसायट्यांना मिळकत करात सवलत, महापालिकेने सांडपाण्यावर प्रक्रिया केलेले पाणी मुंढवा जॅकेवलद्वारे शेतीला उपलब्ध करून देणे, भामा आसखेड धरणातील पाणी शहराला मिळून देणे, आदी लोकहिताच्या निर्णयांचा त्यामध्ये समावेश आहे. ‘पीएमपी’ची बसखरेदीदेखील याच काळात झाली..दर आठवड्याच्या शुक्रवारी बैठक१९९९ ते २०२६ या २६ वर्षांमध्ये पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून अजित पवार पवार यांनी पंधरा वर्षे काम पाहिले. पुण्याचे पालकमंत्री म्हणून सर्वाधिक काळ राहण्याचा मान त्यांना मिळाला. या कारकिर्दीत त्यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. त्याचा फायदा आजही पुणे शहरासह जिल्ह्यात होत आहे.या पदाच्या माध्यमातून पुणे, पिंपरी-चिंचवड, जिल्हा परिषदेसह जिल्हा प्रशासनावर दबदबा कायम ठेवत अनेक विकासाचे प्रकल्प गतीने मार्गी लावण्यात त्यांनी सिंहाचा वाटा उचलला. दर आठवड्याच्या शुक्रवारी पुण्यात बैठका घेऊन प्रकल्पांचा आढावा घेणे आणि त्यातील अडचणी दूर करून ते मार्गी लावणे, हा त्यांचा नित्यक्रम बनला होता..पुण्यातील शासकीय इमारतींचा कायापालट करण्याचा त्यांनी चंग बांधला होता. शासकीय कार्यालयांच्या जुन्या आणि कालबाह्य इमारत पाडून त्या ठिकाणी अत्याधुनिक, प्रशस्त व भविष्यातील गरजांचा विचार करणारी नवी इमारत उभारण्याचा ऐतिहासिक निर्णय त्यांनी घेतले.जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या इमारतीपासून त्यांची सुरुवात झाली, ती नुकत्याच पूर्ण झालेल्या सारथी संस्थेंपर्यंत. पुढील काही वर्षांत तयार होणाऱ्या कृषी, सहकार आयुक्तालये, यशदा, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग, भूमी अभिलेख, पोलिस आयुक्तालय अशा अनेक इमारतींच्या उभारणीत अजित पवार यांचा सिंहाचा वाटा आहे..तोरणांवर बंदीवर्ष २०१२-१३ - नवरात्रोत्सवात तोरणावरून मारामाऱ्यांचे प्रकार शहरात मोठ्या प्रमाणावर घडले. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत एका सदस्याने हे ‘दादां’च्या निदर्शनास आणून दिले. ‘दादां’नी तत्काळ दखल घेत तत्कालीन पोलिस आयुक्त गुलाबराव पोळ यांना सूचना देत तोरणांवर बंदी घालण्याचे आदेश दिले. तेव्हापासून शहरातील तोरणांवर बंदी आली.‘पीएमआरडीए’ने मेट्रो प्रकल्प हाती घेतला. त्यामध्ये पुणे विद्यापीठ चौकातील उड्डाणपूल अडथळा ठरत होता. तो पाडण्याचा निर्णय क्षणात घेतला. असे एक ना अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय पालक म्हणून पालकमंत्री असताना अजित पवार यांनी घेतले..जम्बो कोविड रुग्णालयकोरोनाच्या काळात जम्बो कोविड रुग्णालय उभारून त्यांनी पुणेकरांना आरोग्य सुविधा पुरविण्यावर मोलाचा वाटा उचलला. या काळात ऑक्सिजन, औषधांचा सुरळीत पुरवठा कसा होईल, याकडे जाणीवपूर्वक लक्ष दिले. कोरोनानंतर शहरातील व्यवहार सुरळीत कसे होईल, याकडे भर दिला.वक्तशीरपणा, कामातील शिस्त आणि स्पष्ट निर्णयक्षमता ही त्यांची कायमच वाखाणण्याजोगी राहिली आहे. दूरदृष्टी, गुणवत्ता आणि लोकहित या तीन सूत्रांवर आधारित त्यांची कार्यपद्धती पुण्यासह जिल्ह्याच्या विकासात महत्त्वाची ठरली..महत्वपूर्ण निर्णयशहरात नवरात्रोत्सवात तोरण काढण्यावर बंदी,पीएमपी कंपनीची स्थापना करण्यात मोलाचा वाटासावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ चौकातील (आनंदऋषीजी महाराज चौकातील) दुमजली उड्डाणपूलमहामेट्रो आणि पीएमआरडीएच्या मेट्रो प्रकल्पाला गती.पुणे शहरातील सर्व शासकीय इमारतींचा पुनर्विकासकोरोनाच्या काळात जंबो कोविड रुग्णालयाची उभारणीजायका, नदीसुधार, रिंगरोड, पुरंदर येथील प्रस्तावितविमानतळासाठी मोलाचे योगदानपोलिस, महसूल प्रशासनाला सक्षम करण्यासाठी भरघोस निधीपुणे शहराचा कचऱ्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी महत्त्वाची भूमिकाजीबीएसच्या प्रादुर्भावात मोफत रुग्णालयाची सुविधा.पुण्याच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पांना गतीपुणे जिल्ह्यातील तीर्थक्षेत्रांचा विकासासाठी निधी.पालखी मार्गासाठी पुढाकार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.