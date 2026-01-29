पुणे

Ajit Pawar : पुण्याचा ‘पालक’ हरपला!

राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्या निधनाने पुणे शहरासह जिल्ह्याचा ‘पालक’ गेला.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

