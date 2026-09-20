पुणे

Pune-Beed Railway : मराठवाडा-पश्चिम महाराष्ट्र जोडणारी पुणे-बीड रेल्वे धावली; 22 सप्टेंबरपासून नियमित प्रवास सुरू, पाहा संपूर्ण वेळापत्रक आणि थांबे!

Pune-Beed Railway Regular Service From September 22 : पुणे-बीड रेल्वेची नियमित सेवा २२ सप्टेंबरपासून सुरू होणार आहे. बीडहून परतीची सेवा २३ सप्टेंबरपासून सुरू होईल. नव्या रेल्वेमुळे मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्राची कनेक्टिव्हिटी वाढणार आहे.
Pune-Beed New Railway Service to Begin Regular

Pune-Beed New Railway Service to Begin Regular

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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पुणे : बीड-पुणे नवीन रेल्वेचे उद्‌घाटन गुरुवारी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या हस्ते झाले. यासाठी पुणे रेल्वे प्रशासनाने एका रेकचे नियोजन केले. आता दुसऱ्या रेकसाठीदेखील मुख्यालय स्तरावर डब्यांची जुळवाजुळव सुरू आहे. पुणे-बीड रेल्वेची नियमित सेवा २२ सप्टेंबरपासून सुरू होणार आहे, तर बीडहून या रेल्वेची नियमित सेवा २३ सप्टेंबरपासून सुरू होणार आहे. या नवीन रेल्वेमुळे मराठवाड्यातील प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

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